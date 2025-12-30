«Спартак» не попал в число участников Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби

РПЛ проведет четвертый товарищеский турнир — Зимний кубок РПЛ. С 3 по 10 февраля в Абу-Даби сыграют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар»

«Зенит» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) анонсировала четвертый розыгрыш Зимнего кубка. Турнир пройдет с 3 по 10 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Участниками турнира стали четыре клуба РПЛ: действующий победитель «Зенит», бронзовый призер прошлого розыгрыша «Краснодар», а также ЦСКА и «Динамо», которые в прошлом году заняли четвертое и шестое места соответственно.

Новый турнир пройдет в круговом формате: каждая команда сыграет с тремя другими по одному матчу. При ничейном исходе в основное время победитель определяется в серии пенальти. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, за поражение по пенальти — 1 очко.

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. Помимо «Зенита» его выигрывал московский «Спартак» (в 2023 и 2024 годах), который в этот раз участие не принимает.