Суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая»

Разин заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России. Ему вменяют хищение средств у поэта Кузнецова через выдачу себя за правообладателя песен. Представитель говорил, что продюсер находится в США

Андрей Разин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Разин арестован на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Разин имеет гражданство России и Турции, однако, по данным следствия, покинул страну после начала расследования.

Продюсеру «Ласкового мая» вменяется хищение средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений, и получал положенные владельцу прав выплаты.

Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК. Он объявлен в межгосударственный розыск. В начале декабря представитель Разина на суде говорил, что тот продал дом в России и уехал в США, чтобы провести там медицинскую операцию, а не скрыться от следствия.

Прежде Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.