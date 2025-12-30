Суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая»
Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Разин арестован на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Разин имеет гражданство России и Турции, однако, по данным следствия, покинул страну после начала расследования.
Продюсеру «Ласкового мая» вменяется хищение средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.
По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений, и получал положенные владельцу прав выплаты.
Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК. Он объявлен в межгосударственный розыск. В начале декабря представитель Разина на суде говорил, что тот продал дом в России и уехал в США, чтобы провести там медицинскую операцию, а не скрыться от следствия.
Прежде Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.
Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.
Группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Первой популярной песней коллектива стала «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова.
В 1992 году группа распалась по инициативе Разина. Шатунов объяснял распад внутренними разногласиями по поводу распределения доходов. После этого он переехал в Германию и отсудил у Разина 10 млн руб. Сам Разин перебрался в США, где продолжились его судебные разбирательства с наследниками Шатунова, который скончался в июне 2022 года в возрасте 49 лет, вскоре после него умер и Сергей Кузнецов.
