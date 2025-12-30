 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая»

Суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина
Разин заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России. Ему вменяют хищение средств у поэта Кузнецова через выдачу себя за правообладателя песен. Представитель говорил, что продюсер находится в США
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Разин арестован на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Разин имеет гражданство России и Турции, однако, по данным следствия, покинул страну после начала расследования.

Продюсеру «Ласкового мая» вменяется хищение средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений, и получал положенные владельцу прав выплаты.

На суде объяснили цель отъезда в США продюсера «Ласкового мая» Разина
Общество
Андрей Разин

Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК. Он объявлен в межгосударственный розыск. В начале декабря представитель Разина на суде говорил, что тот продал дом в России и уехал в США, чтобы провести там медицинскую операцию, а не скрыться от следствия.

Прежде Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.

Группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Первой популярной песней коллектива стала «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова.

В 1992 году группа распалась по инициативе Разина. Шатунов объяснял распад внутренними разногласиями по поводу распределения доходов. После этого он переехал в Германию и отсудил у Разина 10 млн руб. Сам Разин перебрался в США, где продолжились его судебные разбирательства с наследниками Шатунова, который скончался в июне 2022 года в возрасте 49 лет, вскоре после него умер и Сергей Кузнецов.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Ласковый май» Андрей Разин заочный арест
