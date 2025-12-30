 Перейти к основному контенту
Силуанов назвал сроки аукциона по продаже Домодедово и ЮГК

Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт Домодедово будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года, рассказал Силуанов. Ранее он предполагал, что актив удастся продать до конца 2025-го
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: РБК)

Открытый аукцион по приватизации перешедшего в собственность государства аэропорта Домодедово состоится в начале следующего года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов отметил, что Минфин проделал много работы для продажи актива. Он выразил уверенность, что аукцион состоится, и отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

Домодедово до июня принадлежал бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к бизнесмену и его партнеру Валерию Когану (ранее был председателем наблюдательного совета аэропорта), а также к связанным с ним компаниям о взыскании имущества холдинга в доход государства.

Причиной иска стало иностранное гражданство Каменщика и Когана: бизнесмены фигурировали в документах как резиденты Турции, ОАЭ и Израиля. Каменщик обжаловал решение о взыскании, но суд отклонил апелляцию.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
Бизнес
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

В сентябре, комментируя планы по продаже Домодедово, Силуанов допустил, что перейти к инвестору актив может до конца 2025 года. «Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — сказал министр финансов в интервью Радио РБК.

В рамках подготовки к продаже Домодедово Промсвязьбанк оценил активы группы Домодедово в 115 млрд руб., сообщали источники РБК в начале декабря. Один из собеседников рассказал, что аукцион должен быть объявлен до конца года, а сама процедура, скорее всего, произойдет в начале 2026-го.

Силуанов в интервью также отметил, что на открытом аукционе планируется продажа еще одного актива, перешедшего в собственность государства, — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). «Открытый аукцион, будем выставлять на торги, — сказал глава Минфина. — Затягивать не будем».

Основным акционером ЮГК ранее был предприниматель Константин Струков. Летом 2025 года Генпрокуратура заявила, что Струков, который с 2017 года был вице-спикером законодательного собрания Челябинской области, нарушил запрет на совмещение госслужбы и ведения бизнеса. Акции Струкова — 67% в капитале ЮГК — после суда были переданы Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе говорил, что покупателем актива может стать крупный миноритарный акционер.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Антон Силуанов Домодедово Южуралзолото аукционы
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
