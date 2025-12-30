Силуанов назвал сроки аукциона по продаже Домодедово и ЮГК

Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт Домодедово будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года, рассказал Силуанов. Ранее он предполагал, что актив удастся продать до конца 2025-го

Антон Силуанов (Фото: РБК)

Открытый аукцион по приватизации перешедшего в собственность государства аэропорта Домодедово состоится в начале следующего года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов отметил, что Минфин проделал много работы для продажи актива. Он выразил уверенность, что аукцион состоится, и отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

Домодедово до июня принадлежал бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к бизнесмену и его партнеру Валерию Когану (ранее был председателем наблюдательного совета аэропорта), а также к связанным с ним компаниям о взыскании имущества холдинга в доход государства. Причиной иска стало иностранное гражданство Каменщика и Когана: бизнесмены фигурировали в документах как резиденты Турции, ОАЭ и Израиля. Каменщик обжаловал решение о взыскании, но суд отклонил апелляцию.

В сентябре, комментируя планы по продаже Домодедово, Силуанов допустил, что перейти к инвестору актив может до конца 2025 года. «Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — сказал министр финансов в интервью Радио РБК.

В рамках подготовки к продаже Домодедово Промсвязьбанк оценил активы группы Домодедово в 115 млрд руб., сообщали источники РБК в начале декабря. Один из собеседников рассказал, что аукцион должен быть объявлен до конца года, а сама процедура, скорее всего, произойдет в начале 2026-го.

Силуанов в интервью также отметил, что на открытом аукционе планируется продажа еще одного актива, перешедшего в собственность государства, — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). «Открытый аукцион, будем выставлять на торги, — сказал глава Минфина. — Затягивать не будем».

Основным акционером ЮГК ранее был предприниматель Константин Струков. Летом 2025 года Генпрокуратура заявила, что Струков, который с 2017 года был вице-спикером законодательного собрания Челябинской области, нарушил запрет на совмещение госслужбы и ведения бизнеса. Акции Струкова — 67% в капитале ЮГК — после суда были переданы Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе говорил, что покупателем актива может стать крупный миноритарный акционер.