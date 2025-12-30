 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди

Путин направил поздравления с Новым Годом Трампу
Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом иностранным политикам. Послания, в частности, получили президенты и главы правительств. Среди них лидеры США, Китая, Индии, Словакии, Венгрии и других стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров иностранных государств и глав их правительств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления, в частности, получили президент США Дональд Трамп, венгерский премьер Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Сербии Александр Вучич, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди.

Путин поздравил Трампа с днем рождения
Политика
Дональд Трамп

Также российский лидер направил поздравительные послания президенту Турции Реджепу Эрдогану, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Кого еще поздравил Путин:

  • Глава КНДР Ким Чен Ын;
  • Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам;
  • Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва;
  • Президент Индонезии Прабово Субианто;
  • Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро;
  • Президент  Армении Ваагн Хачатурян;
  • Президент Абхазии Бадра Гунба;
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
  • Президент Индии Дроупади Мурму;
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес;
  • Президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух;
  • Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо;
  • Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие;
  • Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед;
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Кроме того, российский лидер поздравил папу Римского Льва XIV, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а еще кубинского государственного деятеля Рауля Кастро.

О том, что Путин поздравил Трампа с Рождеством, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 декабря. В последние годы российский лидер не отправлял посланий к праздникам главе США. Кремль объяснял это тем, что Штаты – недружественная страна. Однако после возвращения в Белый дом Трампа Москва неоднократно отмечала улучшение отношений с Вашингтоном.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Владимир Путин Новый год Рождество Дональд Трамп Нарендра Моди Виктор Орбан Роберт Фицо Александр Вучич
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа
Политика
Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров Спорт, 13:14
Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика Политика, 13:10
Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки» Общество, 13:08
Гиперлокальный супермаркет: какие новые форматы развивают ретейлеры Отрасли, 13:02
Как мошенники обманывали водителей в 2025 году. Самые нетривиальные схемы Авто, 13:01
Как подстраховаться директору, чтобы не получить претензию и увольнения Компании, 13:00
Российский рынок СИЗ по итогам 2025 года вырастет на 10% Компании, 13:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа Политика, 12:56
ФСБ сообщила о задержании в трех регионах еще одной группы белхороевцев Политика, 12:51
Как оптимизация инфраструктуры влияет на работу видеосервисов Отрасли, 12:43
Фигурист Галлямов грубо отреагировал на критику со стороны Губерниева Спорт, 12:40
Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 12:40
СК передал в суд дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма Общество, 12:38
Первая стадия — энтузиазм. 5 шагов к полному выгоранию Образование, 12:38