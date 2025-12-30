Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди

Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом иностранным политикам. Послания, в частности, получили президенты и главы правительств. Среди них лидеры США, Китая, Индии, Словакии, Венгрии и других стран

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров иностранных государств и глав их правительств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления, в частности, получили президент США Дональд Трамп, венгерский премьер Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Сербии Александр Вучич, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди.

Также российский лидер направил поздравительные послания президенту Турции Реджепу Эрдогану, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Кого еще поздравил Путин:

Глава КНДР Ким Чен Ын;

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам;

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва;

Президент Индонезии Прабово Субианто;

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;

Президент Венесуэлы Николас Мадуро;

Президент Армении Ваагн Хачатурян;

Президент Абхазии Бадра Гунба;

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

Президент Киргизии Садыр Жапаров;

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев;

Президент Индии Дроупади Мурму;

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес;

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух;

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо;

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие;

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед;

Президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Кроме того, российский лидер поздравил папу Римского Льва XIV, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а еще кубинского государственного деятеля Рауля Кастро.

О том, что Путин поздравил Трампа с Рождеством, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 декабря. В последние годы российский лидер не отправлял посланий к праздникам главе США. Кремль объяснял это тем, что Штаты – недружественная страна. Однако после возвращения в Белый дом Трампа Москва неоднократно отмечала улучшение отношений с Вашингтоном.