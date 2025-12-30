Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров иностранных государств и глав их правительств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Поздравления, в частности, получили президент США Дональд Трамп, венгерский премьер Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Сербии Александр Вучич, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди.
Также российский лидер направил поздравительные послания президенту Турции Реджепу Эрдогану, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Кого еще поздравил Путин:
- Глава КНДР Ким Чен Ын;
- Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам;
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва;
- Президент Индонезии Прабово Субианто;
- Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро;
- Президент Армении Ваагн Хачатурян;
- Президент Абхазии Бадра Гунба;
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- Президент Киргизии Садыр Жапаров;
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
- Президент Индии Дроупади Мурму;
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес;
- Президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух;
- Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо;
- Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие;
- Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед;
- Президент ЮАР Сирил Рамафоза.
Кроме того, российский лидер поздравил папу Римского Льва XIV, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а еще кубинского государственного деятеля Рауля Кастро.
О том, что Путин поздравил Трампа с Рождеством, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 декабря. В последние годы российский лидер не отправлял посланий к праздникам главе США. Кремль объяснял это тем, что Штаты – недружественная страна. Однако после возвращения в Белый дом Трампа Москва неоднократно отмечала улучшение отношений с Вашингтоном.
