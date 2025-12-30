 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Песков назвал атаку дронами на резиденцию Путина террористическим актом, направленным на срыв переговоров и против Трампа. Ранее глава Белого дома заявил, что «очень зол» из-за нападения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Попытка Киева атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области — это атака, направленная на срыв мирных переговоров и против американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направленный не только против лично президента Путина <…>, но и против Трампа, направлено на срыв...» — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента напомнил также о рождественском обращении Зеленского.

«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он умер», — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире», — сказал украинский лидер, но не уточнил, кого имеет в виду. Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.

Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина
Политика
Дональд Трамп

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию президента, для этого был задействован 91 беспилотник дальнего действия. Говоря об уликах нападения, Песков заявил, что необходимости в них нет. «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — сказал он и подчеркнул, что ПВО нейтрализовала беспилотники.

Лавров заявил, что действия Киева не останутся без ответа — определены объекты для ответных ударов и время их нанесения, также будет переговорная позиция России. Выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр. Киев отверг обвинения в причастности к атаке.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, атака произошла вскоре после переговоров представителей США и Украины. Путин проинформировал об этом президента США во время телефонного звонка. Ушаков отметил, что республиканец был «шокирован» и «в буквальном смысле возмущен».

По информации Bloomberg, Трамп заявил, что он «очень зол». Ситуация с атакой на резиденцию Путина может создать новые сложности в переговорном процессе, отмечает издание.

При этом, по словам Пескова, президенты сохраняют «доверительный характер диалога». «Подобные провокации и подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть диалог», — добавил пресс-секретарь Путина.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Владимир Путин
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
