Модная аномалия

В России выросли продажи домов haute couture

Несмотря на падение доходов россиян, глобальные люксовые бренды в России чувствуют себя гораздо увереннее, чем в целом по миру. Рост продаж обеспечивают состоятельные россияне и приток в страну китайских туристов

Фото: Woohae Cho / Bloomberg

​Российские подразделения люксовых брендов за 2016 год показали больший прирост продаж, чем материнские компании в целом по миру. Это следует из проанализированных РБК финансовых результатов российских «дочек» известных модных домов Tiffany & Co, Prada, Chanel и др. (категории — одежда, аксессуары, ювелирные изделия), которые работают в России самостоятельно и не входят в структуры крупнейших российских продавцов предметов роскоши — Mercury, «ДжамильКо» или Bosco di Ciliegi.

Любимый рынок

«Россия всегда была любимым рынком для европейских люксовых брендов, и даже привлекательный Китай не убил эту любовь», — рассуждает президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной палаты моды Александр Шумский. «Россия становится регионом, где покупают, — утверждал в интервью «Ведомостям» в ноябре прошлого года гендиректор Valentino Стефано Сасси (бренд в России представляет компания Mercury). — В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические!»

Мировые бренды за 2016 год уверенно отчитались о росте продаж в России, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Причем в большинстве случаев динамика показателей оказалась значительно лучше общемировой. Так, продажи Tiffany & Co выросли почти на 30%, до 1,2 млрд руб., тогда как выручка глобального бизнеса знаменитой компании за прошлый год сократилась на 3%, до $4 млрд. Выручка Prada в России выросла на 15%, при том что в мире сократилась на 11%. Продажи Chanel в мире сократились на 9%, а в России, напротив, выросли на 9%. Продажи Bogner в 2016 году должны были сократиться на 5%, прогнозировала компания, при этом в России они выросли на 12%. Продажи Burberry в мире сократились примерно на 0,5%, при этом в России они выросли на 200%.

В 2017 году рост продаж люксовых товаров в стране продолжился, говорит директор отдела торговых помещений CBRE в Московском регионе Марина Малахатько. По ее словам, наиболее успешные бренды по показателям полугодия — Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Louis Vuitton и Rolex. В целом, по данным CBRE, рост рынка товаров роскоши в рублях составил около 11,5%.

У некоторых французских и итальянских брендов Россия занимала до 30% в структуре продаж, напоминает Шумский. «Сейчас цифры, конечно, меньше, но все равно достаточно высокие, чтобы внимательно относиться к нашему рынку», — добавляет он. Корректировка глобальных продаж на 10–15% — это нормальное колебание больших люксовых брендов, рассказывает Шумский. «Сейчас количество люксового продукта на рынке слишком большое», — поясняет глава Национальной палаты моды.

Конец роскошного роста

После нескольких лет непрерывного увеличения продаж по всему миру индустрия роскоши стала тормозить, сделали заключение аналитики McKinsey. Так, рост всего фешен-рынка в 2016 году по сравнению с 2015-м снизился вдвое — с 5 до 2,5%. При этом товары класса люкс пострадали больше всего: рост этого сегмента сократился до 0,5–1% по сравнению со среднегодовым приростом в 8%, который рынок показывал с 2010-го по 2015 год. Это самый низкий показатель за последние пять лет, констатировали аналитики. По данным Boston Consulting Group (BCG), рынок люксовой одежды, обуви и аксессуаров сократился в 2016 году на 2%, до €318 млрд. В России ситуация по итогам 2016 года оказалась значительно лучше — рынок вырос примерно на 9%, до €3,2 млрд, приводит данные Fashion Consulting Group со ссылкой на Exane BNP Paribas и Contactlab.

На продажи мирового фешен-рынка и товаров класса люкс негативно повлияла общая мировая экономическая и политическая нестабильность, считают аналитики BCG. Так, на рынок оказало давление замедление экономики в Китае, общее сокращение туризма в мире и выборы в США. Это подтверждают и модные дома. Одной из причин сокращения продаж за последний год Chanel называет террористические атаки в Европе, которые сократили туристический поток.

Фото: Charles Platiau / Reuters

Беднеют только бедные

Экономическая нестабильность, на которую ссылаются аналитики, не обошла и россиян. Реальные доходы населения в России сократились почти на 20% с 2014 года, а оборот розничной торговли падал на протяжении двух лет вплоть до апреля 2017 года. Россияне в последние годы начали экономить на еде, здоровье, мобильной связи, транспорте, путешествиях, развлечениях и бытовых услугах.

Несмотря на это, Россия продолжает быть одним из драйверов роста рынка люксовых товаров наряду с Китаем и ОАЭ, следует из отчета Deloitte. Большинство опрошенных Deloitte россиян, которые называют себя более состоятельными, чем жители страны в целом, и которые в течение шести месяцев до опроса совершали хотя бы одну покупку люксовых товаров, не стали сокращать свои расходы. Об увеличении трат на покупки товаров люкс заявили 62% таких покупателей. При этом на развитых рынках — в Евросоюзе, США и Японии — доля таких покупателей составила только 49%. Увеличение продаж брендов сейчас может объясняться отложенным спросом, считает Шумский. «Кроме того, это реакция на усложнение геополитической ситуации, которое привело к ряду ограничений, в том числе на выезд за рубеж», — замечает он.

Доля вышедших на российский рынок иностранных розничных операторов, которые работают в высоком ценовом сегменте, увеличилась в первом полугодии 2017 года примерно в 1,5 раза, до 68%, рассказывает руководитель отдела торговых центров Knight Frank Евгения Хакбердиева. При этом иностранные бренды среднего и нижнего ценового сегментов, напротив, продолжают уходить с российского рынка. В 2017 году о намерении закрыть российское подразделение уже заявили Mexx и C&A, значительное сокращение сети планирует Adidas. В 2015 и 2016 году из России уже ушли River Island, American Eagle, New Look, La Senza и другие.

Надежда на Китай

Основным драйвером рынка одежды, обуви и аксессуаров класса люкс остается Китай, следует из исследования McKinsey The State of Fashion 2017 и подтверждается данными обзоров BCG, Deloitte, Euromonitor. Самый большой рост спроса на люксовые товары в ближайшие годы будут показывать именно жители Китая — он вырастет примерно на 46%.

В России спрос со стороны китайских туристов отмечают все операторы люксовых брендов. В среднем туристы из Китая тратят в России около $530 в день и предпочитают покупать часы, ювелирные изделия, одежду известных марок и оригинальные локальные товары, согласно данным туристической ассоциации «Мир без границ». Так, в 2016 году московский ЦУМ, которым управляет группа Mercury, нарастил долю выручки, сгенерированной туристами из Китая, с 3 до 9%, петербургский ДЛТ — с 7 до 22%. Mercury даже разработал специальную туристическую шопинг-программу для китайцев. Alibaba Group ради них запустила в России собственный платежный сервис — Alipay (одним из первых его стал использовать ЦУМ). Пользоваться Alipay могут преимущественно обладатели карт, эмитированных китайскими банками. В первом полугодии 2017 года турпоток из КНР в Россию по безвизовому каналу увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал Ростуризм. При этом в отдельных регионах число туристов выросло сразу на 300%.

Однако китайцы также постепенно начинают тратить дома больше, чем за границей. За последние два года они значительно уменьшили свои расходы на товары класса люкс за рубежом, напоминают в BCG. Если в 2014 году только 39% расходов на такие товары они совершали дома, а в поездках — 61%, сейчас эти доли кардинально поменялись. В 2016 году жители Китая сделали за рубежом только 35% своих дорогих покупок, а 65% пришлось на домашний рынок.

Траты китайских туристов на шопинг за 2016 год снизились на 8%, отмечали в своем отчете аналитики консалтинговой фирмы Oliver Wyman. При этом в целом они не стали тратить меньше: расходы в поездках выросли на 3,5%. «Китайские туристы пересматривают расходы в пользу впечатлений, таких как изысканная кухня, необычные культурные путешествия и даже рискованные виды спорта», — поясняют аналитики Oliver Wyman.