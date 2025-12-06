Илон Маск призвал упразднить Евросоюз

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Евросоюз необходимо упразднить и вернуть полный суверенитет его странам — участницам, заявил в X миллиардер Илон Маск.

По его мнению, это следует сделать, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». В другой публикации бизнесмен заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

Маск прежде неоднократно резко критически оценивал эффективность Евросоюза и обращался к странам с предложением выйти из объединения. Новый виток конфликта произошел из-за решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Власти Евросоюза заключили, что X некорректно организовала функционал «синей галочки», традиционно используемой для верификации официальных аккаунтов. Пользователи соцсети могут приобрести этот символ, что способно ввести остальных в заблуждение. Более того, сервис не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Материал дополняется.