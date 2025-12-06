Илон Маск призвал упразднить Евросоюз
Евросоюз необходимо упразднить и вернуть полный суверенитет его странам — участницам, заявил в X миллиардер Илон Маск.
По его мнению, это следует сделать, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». В другой публикации бизнесмен заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».
Маск прежде неоднократно резко критически оценивал эффективность Евросоюза и обращался к странам с предложением выйти из объединения. Новый виток конфликта произошел из-за решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
Власти Евросоюза заключили, что X некорректно организовала функционал «синей галочки», традиционно используемой для верификации официальных аккаунтов. Пользователи соцсети могут приобрести этот символ, что способно ввести остальных в заблуждение. Более того, сервис не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили