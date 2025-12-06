Литва лишила 145 россиян ВНЖ из-за поездок в Россию и Белоруссию

Литовская пограничная вышка (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Департамент миграции Литвы аннулировал ВНЖ 145 россиянам, посетившим Россию или Белоруссию после вступления в силу новых ограничений. Об этом сообщает газета Kauno diena.

«В связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан России в Литве», — сообщил представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

Закон об ограничительных мерах запрещает гражданам России, имеющим литовский ВНЖ, более одного раза в течение трех месяцев выезжать в Россию или Белоруссию.

По состоянию на 1 декабря Литва выдала 185 тыс. ВНЖ: 76 766 — гражданам Украины, 46 538 — Белоруссии и 5159 — гражданам России.

В июле Литва впервые лишила россиянина вида на жительство по аналогичной причине. Тогда Департамент миграции сообщил, что, помимо первого случая, более 30 граждан России могут также лишиться документа из-за частых поездок в Россию или Белоруссию.