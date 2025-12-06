Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном
Массированный удар России по целям на Украине стал ответом на атаку украинскими беспилотниками высоток в центре Грозного, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», — написал он.
Накануне вечером, 5 декабря, Кадыров рассказал, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА. Он пообещал в ответ «личный подарок» для Украины и призвал ВСУ встретиться с российскими военными «лицом к лицу», если там «действительно хотят воевать». Кадыров тогда пообещал жесткий ответ «с завтрашнего дня и в течение недели».
«Грозный-Сити» — комплекс из семи небоскребов в центре Грозного. Здания расположены на площади 4,5 га и включают постройки высотой от 18 до 40 этажей. В них находятся офисы, квартиры, отель, торговый центр и рестораны. Самая высокая башня комплекса имеет высоту 145 м. Если мерить со шпилем, то расстояние увеличивается до 154 м.
Ночью в Украине были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области.
Минэнерго Украины сообщило, что в некоторых регионах часть абонентов остаются без света, а аварийно-восстановительные работы ведутся там, где это позволяет обстановка. «Укрэнерго» предупредило о дополнительных ограничениях потребления из-за повреждений энергетических объектов.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
По данным ведомства, удар нанесли «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Для этого использовали оружие большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, а также портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили