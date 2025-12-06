Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном

Накануне высотки в центре Грозного подверглись атаке беспилотников. После массированного удара по украинским энергообъектам и предприятиям ВПК глава Чечни заявил: «Это еще далеко не все. Продолжение следует»

Массированный удар России по целям на Украине стал ответом на атаку украинскими беспилотниками высоток в центре Грозного, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», — написал он.

Накануне вечером, 5 декабря, Кадыров рассказал, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА. Он пообещал в ответ «личный подарок» для Украины и призвал ВСУ встретиться с российскими военными «лицом к лицу», если там «действительно хотят воевать». Кадыров тогда пообещал жесткий ответ «с завтрашнего дня и в течение недели».

«Грозный-Сити» — комплекс из семи небоскребов в центре Грозного. Здания расположены на площади 4,5 га и включают постройки высотой от 18 до 40 этажей. В них находятся офисы, квартиры, отель, торговый центр и рестораны. Самая высокая башня комплекса имеет высоту 145 м. Если мерить со шпилем, то расстояние увеличивается до 154 м.

Ночью в Украине были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области.

Минэнерго Украины сообщило, что в некоторых регионах часть абонентов остаются без света, а аварийно-восстановительные работы ведутся там, где это позволяет обстановка. «Укрэнерго» предупредило о дополнительных ограничениях потребления из-за повреждений энергетических объектов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По данным ведомства, удар нанесли «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Для этого использовали оружие большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, а также портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.