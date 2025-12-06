 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном

Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне высотки в центре Грозного подверглись атаке беспилотников. После массированного удара по украинским энергообъектам и предприятиям ВПК глава Чечни заявил: «Это еще далеко не все. Продолжение следует»

Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном
Video

Массированный удар России по целям на Украине стал ответом на атаку украинскими беспилотниками высоток в центре Грозного, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», — написал он.

Накануне вечером, 5 декабря, Кадыров рассказал, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА. Он пообещал в ответ «личный подарок» для Украины и призвал ВСУ встретиться с российскими военными «лицом к лицу», если там «действительно хотят воевать». Кадыров тогда пообещал жесткий ответ «с завтрашнего дня и в течение недели».

«Грозный-Сити» — комплекс из семи небоскребов в центре Грозного. Здания расположены на площади 4,5 га и включают постройки высотой от 18 до 40 этажей. В них находятся офисы, квартиры, отель, торговый центр и рестораны. Самая высокая башня комплекса имеет высоту 145 м. Если мерить со шпилем, то расстояние увеличивается до 154 м.

Власти Украины заявили об отключениях света после взрывов
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Ночью в Украине были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области.

Минэнерго Украины сообщило, что в некоторых регионах часть абонентов остаются без света, а аварийно-восстановительные работы ведутся там, где это позволяет обстановка. «Укрэнерго» предупредило о дополнительных ограничениях потребления из-за повреждений энергетических объектов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По данным ведомства, удар нанесли «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Для этого использовали оружие большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, а также портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Антонина Сергеева
Чечня Рамзан Кадыров Грозный
Материалы по теме
Власти Украины заявили об отключениях света после взрывов
Политика
Силы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, в том числе над Чечней
Политика
Кадыров пообещал Путину «добровольные извинения» Европы в случае войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:12
Как выбрать грузовик, который эффективно работает на бизнес Autonews, 16:45
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:44
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при Спорт, 16:38
Илон Маск призвал упразднить Евросоюз Политика, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
«Спартак» открыл трибуну в честь Никиты Симоняна Спорт, 16:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ученые раскрыли, как извержение вулканов привело к эпидемии чумы в Европе Общество, 16:17
Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном Политика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ Спорт, 15:57
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины Политика, 15:50