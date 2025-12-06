Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при

В тройку призеров также вошли японки Ами Накаи и Каори Сакамото

Алиса Лью (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходит в японском городе Нагоя.

В сумме за короткую и произвольную программу она набрала 222,49 балла.

Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89), третьей стала ее соотечественница, трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото (218,80).

20-летняя Лью является действующей чемпионкой мира.

Российские фигуристы пока не имеют возможности выступать на соревнованиях ISU из-за отстранения.

В нынешнем сезоне россиянка Аделия Петросян выиграла два этапа Гран-при России с результатами 223 балла (в Магнитогорске) и 230,05 балла (в Москве), на олимпийском отбора она победила, набрав 209,63 балла.