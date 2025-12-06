Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при
Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходит в японском городе Нагоя.
В сумме за короткую и произвольную программу она набрала 222,49 балла.
Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89), третьей стала ее соотечественница, трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото (218,80).
20-летняя Лью является действующей чемпионкой мира.
Российские фигуристы пока не имеют возможности выступать на соревнованиях ISU из-за отстранения.
В нынешнем сезоне россиянка Аделия Петросян выиграла два этапа Гран-при России с результатами 223 балла (в Магнитогорске) и 230,05 балла (в Москве), на олимпийском отбора она победила, набрав 209,63 балла.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили