«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0, «Рубин» в концовке не забил пенальти

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Футболисты «Ростова» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67).

На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Умар Сако. На 89-й минуте футболист «Рубина» Игор Вуячич не реализовал пенальти.

Последний раз «Ростов» побеждал «Рубин» в РПЛ в августе 2023 года (3:0).

«Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Рубин» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».