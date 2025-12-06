 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0, «Рубин» в концовке не забил пенальти
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Футболисты «Ростова» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67).

На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Умар Сако. На 89-й минуте футболист «Рубина» Игор Вуячич не реализовал пенальти.

Последний раз «Ростов» побеждал «Рубин» в РПЛ в августе 2023 года (3:0).

«Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Рубин» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов ФК Рубин Казань
