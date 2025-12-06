«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67).
На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Умар Сако. На 89-й минуте футболист «Рубина» Игор Вуячич не реализовал пенальти.
Последний раз «Ростов» побеждал «Рубин» в РПЛ в августе 2023 года (3:0).
«Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Рубин» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили