Ученые раскрыли, как извержение вулканов привело к эпидемии чумы в Европе
Пандемия унесшей жизни миллионов человек чумы в Европе, пик которой пришелся на середину XIV века, могла быть вызвана извержением вулкана. Такой вывод содержится в статье ученых в журнале Communications Earth & Environment, передает CNN.
Сопоставив данные годичных колец европейских деревьев, образцы ледяных кернов из Антарктиды и Гренландии, а также исторические хроники, они описали сценарий «идеального шторма», который мог привести к «Черной смерти».
По мнению авторов, катализатором кризиса стало масштабное извержение одного или нескольких вулканов около 1345 года — за два года до вспышки чумы. Выброшенный пепел образовал в атмосфере дымку, которая на несколько лет ослабила солнечный свет над Средиземноморьем, вызвав похолодание и неурожай зерна.
Чтобы предотвратить голод и социальные волнения, итальянские торговые города-государства, такие как Венеция и Генуя, начали экстренный импорт продовольствия из Причерноморья. Однако вместе с зерном в Европу прибыл возбудитель чумы — бактерия Yersinia pestis, циркулировавшая среди грызунов Центральной Азии.
Как пояснил соавтор исследования, историк-эпидемиолог Мартин Баух, чумная палочка поражает блох, паразитирующих на крысах и других грызунах. После гибели своих хозяев зараженные блохи переходят на новых, включая человека, что и привело к стремительному распространению «Черной смерти» по ослабленному неурожаем континенту.
Профессор истории позднего Средневековья в Университете Восточной Англии Марк Бейли оценил новизну исследования. «Новизна заключается в том, что они [авторы] подчеркивают связь между вулканической активностью, нехваткой продовольствия и изменением маршрутов торговли зерном за два года до того, как «Черная смерть» разразилась по всей Европе», — сказал он (цитата по CNN). Он добавил, что ученые уже располагали сведениями о неурожаях и торговле зерном с Востоком.
Трансформация локальной вспышки болезни в пандемию, по мнению исследователей, стала результатом стечения множества обстоятельств. Гипотеза о завозе чумы с зерном подтверждает, что «Черная смерть» была комплексным событием, в котором переплелись социальные, экономические и природные факторы.
До пандемии средневековой чумы население мира составляло около 450 млн человек. В период с 1347 по 1351 год «Черная смерть», ставшая второй в истории пандемией чумы, унесла жизни по меньшей мере 25 млн человек.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили