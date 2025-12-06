Ученые раскрыли, как извержение вулканов привело к эпидемии чумы в Европе

В Средневековье извержение вулканов на несколько лет ослабило яркость солнечного света в Европе и вызвало неурожай, из-за чего торговцы завезли большое количество зерна, зараженного опасной бактерией. Погибли более 25 млн человек

Пандемия унесшей жизни миллионов человек чумы в Европе, пик которой пришелся на середину XIV века, могла быть вызвана извержением вулкана. Такой вывод содержится в статье ученых в журнале Communications Earth & Environment, передает CNN.

Сопоставив данные годичных колец европейских деревьев, образцы ледяных кернов из Антарктиды и Гренландии, а также исторические хроники, они описали сценарий «идеального шторма», который мог привести к «Черной смерти».

По мнению авторов, катализатором кризиса стало масштабное извержение одного или нескольких вулканов около 1345 года — за два года до вспышки чумы. Выброшенный пепел образовал в атмосфере дымку, которая на несколько лет ослабила солнечный свет над Средиземноморьем, вызвав похолодание и неурожай зерна.

Чтобы предотвратить голод и социальные волнения, итальянские торговые города-государства, такие как Венеция и Генуя, начали экстренный импорт продовольствия из Причерноморья. Однако вместе с зерном в Европу прибыл возбудитель чумы — бактерия Yersinia pestis, циркулировавшая среди грызунов Центральной Азии.

Как пояснил соавтор исследования, историк-эпидемиолог Мартин Баух, чумная палочка поражает блох, паразитирующих на крысах и других грызунах. После гибели своих хозяев зараженные блохи переходят на новых, включая человека, что и привело к стремительному распространению «Черной смерти» по ослабленному неурожаем континенту.

Профессор истории позднего Средневековья в Университете Восточной Англии Марк Бейли оценил новизну исследования. «Новизна заключается в том, что они [авторы] подчеркивают связь между вулканической активностью, нехваткой продовольствия и изменением маршрутов торговли зерном за два года до того, как «Черная смерть» разразилась по всей Европе», — сказал он (цитата по CNN). Он добавил, что ученые уже располагали сведениями о неурожаях и торговле зерном с Востоком.

Трансформация локальной вспышки болезни в пандемию, по мнению исследователей, стала результатом стечения множества обстоятельств. Гипотеза о завозе чумы с зерном подтверждает, что «Черная смерть» была комплексным событием, в котором переплелись социальные, экономические и природные факторы.

До пандемии средневековой чумы население мира составляло около 450 млн человек. В период с 1347 по 1351 год «Черная смерть», ставшая второй в истории пандемией чумы, унесла жизни по меньшей мере 25 млн человек.