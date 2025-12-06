«Спартак» открыл трибуну в честь Никиты Симоняна

В честь Симоняна назвали трибуну А «ЛУКОЙЛ Арены». Другие трибуны стадиона носят имена братьев Старостиных, Нетто и Черенкова

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» перед домашним матчем 18‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» открыл трибуну в честь лучшего бомбардира в истории клуба Никиты Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

«Отныне трибуна А на «ЛУКОЙЛ Арене» будет носить имя легенды и лучшего бомбардира «Спартака», — говорится в сообщении.

Также была открыта памятная именная табличка Симоняна.

Встреча с «Динамо» начнется в 16:45 мск. «Спартак» подготовил специальную памятную программу: перед началом игры состоится лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками.

Бывший футболист и тренер «красно-белых» и сборной СССР скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

Другие трибуны стадиона названы в честь братьев Старостиных (B), Игоря Нетто (С) и Федора Черенкова (D).

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года.