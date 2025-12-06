В Швеции заявили, что регулярно замечают российские подлодки в Балтике

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия усиливает свое военное присутствие в Балтийском море, шведский флот «практически еженедельно» замечает российские подлодки в этих водах, сообщил начальник оперативного штаба Швеции капитан Марко Петкович, передает The Guardian.

Наблюдение российских кораблей в Балтике — «обычное дело» для Швеции, добавил он.

Он выразил обеспокоенность по поводу российского «теневого флота». «Хотя сам по себе теневой флот не является военной угрозой, он может оказать военное влияние на наши страны», — заявил Петкович.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. «Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» не увенчаются успехом», — сказал дипломат.

В октябре военные НАТО засекли всплывшую на поверхность «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. В мае Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции.