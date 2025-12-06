 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Швеции заявили, что регулярно замечают российские подлодки в Балтике

ВМФ Швеции: военные еженедельно замечают российские подлодки в Балтике
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия усиливает свое военное присутствие в Балтийском море, шведский флот «практически еженедельно» замечает российские подлодки в этих водах, сообщил начальник оперативного штаба Швеции капитан Марко Петкович, передает The Guardian.

Наблюдение российских кораблей в Балтике — «обычное дело» для Швеции, добавил он.

Польша списала вертолеты, которые следили за подлодками России
Политика
Фото:Erik Roelofs / Stocktrek Images / ТА / ТАСС

Он выразил обеспокоенность по поводу российского «теневого флота». «Хотя сам по себе теневой флот не является военной угрозой, он может оказать военное влияние на наши страны», — заявил Петкович.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. «Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро» не увенчаются успехом», — сказал дипломат.

В октябре военные НАТО засекли всплывшую на поверхность «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. В мае Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Швеция Россия Балтийское море подлодка
Материалы по теме
Польша списала вертолеты, которые следили за подлодками России
Политика
Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции
Политика
Bloomberg узнал о решении Индии взять в лизинг атомную подлодку у России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:42
Как выбрать грузовик, который эффективно работает на бизнес Autonews, 16:45
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:44
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при Спорт, 16:38
Илон Маск призвал упразднить Евросоюз Политика, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
«Спартак» открыл трибуну в честь Никиты Симоняна Спорт, 16:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ученые раскрыли, как извержение вулканов привело к эпидемии чумы в Европе Общество, 16:17
Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном Политика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ Спорт, 15:57
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины Политика, 15:50