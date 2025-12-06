В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины

США могут самоустраниться от разрешения конфликта, если им не удастся достичь мирной сделки, после чего Европа останется «сама по себе». Это наихудший вариант для ЕС, пишет Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

В Европе растут опасения, что президент США Дональд Трамп отстранится от решения конфликта на Украине, если ему не удастся достичь заключения мирного соглашения, сообщили Bloomberg европейские дипломаты, отмечая, что общение американской и украинской сторон в последнее время было непростым.

По словам западноевропейского чиновника, существуют разные версии того, как может выглядеть отстранение США от конфликта.

Наихудшим сценарием он называет ослабление давления на Россию, запрет на использование Украиной американского оружия и прекращение обмена разведданными с Киевом. При таком варианте развития событий Европа «действительно останется сама по себе», говорит собеседник Bloomberg.

Менее плохим исходом было бы прекращение США усилий по урегулированию конфликта, но продолжение продажи американского оружия НАТО для Украины и обмена разведданными, рассказал он.

Бывший военный атташе Великобритании Джон Форман соглашается: существует риск, что Вашингтон «уйдет от решения проблемы в целом и предоставит европейцам самим решать ее». «Без участия США Европе придется решить, может ли она позволить себе продолжать поддерживать Украину военным и финансовым путем», — говорит он.

По словам Формана, Европа «привыкла к американскому покровительству в сфере безопасности» и не вкладывалась в развитие этой области должным образом, оказавшись неподготовленной к «размежеванию». «Последствия этой стратегической ошибки теперь очевидны», — подчеркивает он.

Bloomberg сообщил, что повороты в политике США по Украине заставляют ЕС чувствовать неопределенность, поэтому Европа готовится к очередному «резкому повороту в «американских горках». В свою очередь, в Белом доме ЕС раскритиковали за «нереалистичные ожидания» и «недостаток уверенности в себе» в вопросах России.

На закрытом совещании лидеров ЕС, как сообщает Der Spiegel, прозвучали резкие замечания в адрес США. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным издания, предупредил, что Вашингтон может «предать» Украину, а канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил его в «играх». Мерц также заявил, что ЕС не передаст США замороженные российские активы, предназначенные для помощи Украине. Позже Макрон опроверг эти сведения.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Трамп искренен в своих усилиях разрешить украинский конфликт. «У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов», — сказал он. Путин не раз отмечал готовность России к дипломатическому решению конфликта.