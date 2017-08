Трансграничный простой

Россия не готова к глобальной борьбе с уклонением от налогов

Глобальная система обмена информацией между налоговиками разных стран, созданная для борьбы с трансграничным уклонением от налогов, может оказаться для России бесполезной, считают участники финансового рынка

19 августа истекает срок представления отзывов, предложений и замечаний по законопроекту «О внесении изменений в Налоговый кодекс», регламентирующему присоединение России к международному автоматическому обмену информацией о счетах налоговых резидентов одних стран, открытых в финансовых учреждениях других. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Теперь от рассмотрения в нижней палате парламента этот законопроект отделяют лишь оставшиеся дни депутатских летних каникул и необходимость назначить дату рассмотрения поправок. Однако, как опасаются участники рынка, даже если это будет сделано крайне оперативно, полноценно присоединиться к международному обмену информацией Россия с большой долей вероятности не успеет.

Такие опасения, в частности, высказали в компаниях EY, Dentons, а также в Ассоциации российских банков (АРБ). Основаны они на том, что до вступления в силу законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях и подписан президентом РФ. Вдобавок законопроектом предусмотрено принятие подзаконных актов: постановлений правительства и приказов ФНС.

Только после этого российские финансовые организации, обязываемые предоставлять российским налоговикам информацию о счетах нерезидентов в России, необходимую для международного обмена, будут располагать информацией, какие данные, кому и о ком нужно собирать и передавать в ФНС. И только после этого они смогут перенастроить свое программное обеспечение и начать исполнять новые обязанности, указывают собеседники РБК из EY, Dentons и АРБ.

По их оценкам, это произойдет не ранее 2019 года, в то время как в соответствии со взятым на себя обязательством России необходимо предоставить информацию по налогоплательщикам в иностранные юрисдикции до 30 сентября 2018 года. ​«Автоматический обмен налоговой информацией начиная с 2019 года (за 2018 год) представляется наиболее реалистичным сценарием», — выразил общее мнение партнер EY Иван Сычев.

История вопроса

Теме присоединения России к международному обмену информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов несколько лет.

1 июля 2015 года для Российской Федерации вступила в силу Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам и, как следствие, появилась возможность обмениваться информацией с компетентными органами иностранных государств.

В соответствии с конвенцией автоматический обмен информацией (передача ключевой информации о налогоплательщике от юрисдикции, являющейся источником дохода, в адрес юрисдикции его резидентства) возможен на основании соглашений.

В мае 2016 года Россия подписала такое многостороннее соглашение и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР. Он предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран (по состоянию на июнь 2017 года их более ста), и наоборот.

К таким финансовым институтам законопроект относит банки, небанковские кредитные организации, страховщиков, профучастников фондового рынка, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и другие компании и структуры без образования юрлица, которые в рамках своей деятельности принимают от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и осуществления иных сделок.

Глобальный обмен финансовой информацией будет проходить в два этапа в зависимости от юрисдикции: первый (для стран, которые принимали непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов) завершился 30 сентября 2017 года, второй (в который попала Россия) запланирован к завершению 30 сентября 2018 года.

Давние страхи

Беспокойство участники рынка проявляют не только на словах.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обращался в Минфин с запросом о сроках принятия поправок в НК РФ и соответствующих подзаконных актов (письмо НСФР в Минфин России от 17.03.2017 №НСФР-01/1-118). В своем ответе на то письмо Минфин указывал, что внесение законопроекта планируется в первом полугодии 2017 года (письмо Минфина России от 13.04.2017 №03-12-11/22095). Однако этого в обозначенные сроки так и не произошло.

В июне 2017 года НСФР повторно обратился к министерству с просьбой внести законопроект в Госдуму для его скорейшего принятия и «создания правовой основы для формирования в кредитных организациях всех необходимых условий для надлежащего исполнения требований международных соглашений» (письмо НСФР в Минфин России от 21.06.2017 №НСФР-01/1-271). И в конце июля законопроект был внесен.

Позиция ФНС

В ФНС в ответ на запрос РБК о причинах промедления сообщили: «Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и учетом широкого обсуждения в профессиональном сообществе».

В налоговом ведомстве заверили, что до вступления в силу соответствующих правовых норм у организаций финансового рынка не возникает никаких рисков их неисполнения.

ФНС России и Минфин России на постоянной основе обсуждают с Глобальным форумом ОЭСР по прозрачности и обмену информацией ход реализации во всех странах — участницах законодательных и административных правил, необходимых для присоединения к международному стандарту обмена, добавили в ФНС.

Мнение рынка

Участники финансового рынка не столь оптимистичны.

Чем позже законопроект будет принят и обретет силу закона, тем меньше времени у финорганизаций останется на подготовку внутренних систем и регламентов по идентификации клиентов, отмечает Иван Сычев из EY. «Законопроект не содержит каких-либо положений в части идентификации клиентов, существующих у организации финансового рынка на 1 января 2018 года. Их идентификация, как правило, требует существенно больше времени по сравнению с обработкой вновь пришедших клиентов», — указывает он.

Участники финансового рынка могут не успеть корректно классифицировать нерезидентов до сентября 2018 года, согласен руководитель международной консалтинговой компании Fincastle Никита Хлопотин. «В первую очередь по причине отсутствия в клиентских анкетах налогового номера (Taxpayer Identification Number, TIN. — РБК), — поясняет он. — Сейчас идентификация иностранных граждан осуществляется по имени, фамилии, адресу регистрации и идентификационному номеру паспорта, причем во всех странах разная система ID. Проблема заключается в том, что именно налоговый номер позволяет точно идентифицировать налоговое резидентство. Пока TIN не стал обязательной частью анкеты клиента, что должно быть закреплено в соответствующих нормативных актах, идентификация иностранных граждан в автоматическом режиме не представляется возможной».

После подготовки соответствующей базы финорганизациям необходимо будет уведомить всех нерезидентов о новых требованиях регулятора и произвести повторное анкетирование или re-papering, на что потребуется минимум год, считает Хлопотин.

Проблемы налоговиков

Далее трудности ожидают уже самих российских налоговиков, отмечают эксперты.

«Поскольку в странах Европы свободная трудовая миграция — человек может являться гражданином одного государства, но жить и платить налоги в другом, перед Россией встает вопрос, в какую именно страну направлять финансовую информацию по такому клиенту», — рассуждает Хлопотин.

Сложность заключается еще и в том, что, для того чтобы обмен заработал на практике, России, кроме уже заключенного многостороннего соглашения, необходимо заключить еще и двустороннее соглашение с каждой страной, с которой мы собираемся обмениваться информацией, предварительно выработав текст такого соглашения, который должен быть утвержден на государственном уровне в каждой стране, добавляет руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и Партнеры» Яна Семиняка.

«Как показывает практика, с момента подготовки финального текста двустороннего соглашения, подписанного странами в лице правительств, до вступления его в силу проходит минимум год. Поэтому можно сказать, что история с имплементацией CRS только начинается и неизвестно, сколько пройдет времени, когда обмен заработает между всеми странами», — резюмирует она.

«В рамках этих двусторонних соглашений должен быть определен порядок обмена информацией между налоговиками соответствующих стран, обеспечивающий автоматизированную передачу конфиденциальных сведений по безопасным каналам связи. А для этого должен быть объявлен и проведен государственный тендер на программное обеспечение для осуществления этого обмена, что также возможно только после вступления в силу закона, после чего это обеспечение нужно будет еще и разработать, что также требует времени», — добавляет Хлопотин.

Кому аукнется

Интересно, что, хотя тревогу поднимают участники финансового рынка, наибольшие проблемы в результате опоздания с присоединением к международному обмену информацией могут быть в первую очередь у Российского государства, считают некоторые эксперты.

По оценкам советника российской налоговой и таможенной практики в московском офисе Dentons Игоря Шикова, именно Россия как страна в наибольшей степени заинтересована в этом обмене. «Это связано с тем, что российские налоговые резиденты гораздо более активно используют счета и компании в зарубежных юрисдикциях, нежели западные налогоплательщики. Следовательно, задержка в реализац​ии мер по внедрению автоматического обмена идет во вред в первую очередь процессу российского налогового администрирования, поскольку обмен информацией предполагает взаимность. Не будем поставлять информацию мы другим странам, не будет данных и у нас от них», — поясняет он.

Впрочем, даже если опоздание и произойдет, ничто не мешает России подключиться позже, когда все будет готово, говорит вице-президент ФБК Алексей Терехов. Более того, он считает, что, «если скорейшее разрешение ситуации не простимулируют российские власти — что вполне возможно, — экономические стимулы могут быть применены другими участниками этого обмена». «Например, для финансовых посредников могут быть введены санкции за непредоставление информации о налоговых нерезидентах, как это сделано, в частности, при обмене такой информацией с американской налоговой службой IRS, — рассуждает Терехов. — 30% с оборота по операциям с неидентифицированным налоговым нерезидентом платить не захочет ни один финансовый посредник, а у крупнейших из них — российских госбанков — достаточно ресурсов, чтобы пролоббировать ускорение процесса».

