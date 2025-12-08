В Смоленской и Тульской областях сбили беспилотники

Над Тульской областью в ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет», — уточнил он. Повреждений на земле зафиксировано не было.

Также о подавленном средствами РЭБ беспилотнике сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Пострадавших и повреждений на земле нет, уточнил он. На месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В период с 18:00 до 23:00 мск 7 декабря ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ, из них семь уничтожили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.