В Смоленской и Тульской областях сбили беспилотники
Над Тульской областью в ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет», — уточнил он. Повреждений на земле зафиксировано не было.
Также о подавленном средствами РЭБ беспилотнике сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Пострадавших и повреждений на земле нет, уточнил он. На месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В период с 18:00 до 23:00 мск 7 декабря ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ, из них семь уничтожили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.
