Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о пасмурной погоде до конца недели

Жителей Москвы 8 декабря ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля градусов. Влажность воздуха достигнет 82%, ожидается южный ветер с умеренной скоростью около 3,1 м/с, давление будет держаться на уровне 757 мм рт. ст.

До конца недели в столице сохранится тенденция к облачному и прохладному характеру погоды. Дневные температуры будут варьироваться в пределах ±2 градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до −3. Вероятность осадков останется низкой, однако не исключены легкие осадки в виде мороси. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 755-760 мм рт. 

прогноз погоды Москва
