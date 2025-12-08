Губернатор Ленобласти сообщил об уничтоженных беспилотниках

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

В 4:26 мск Дрозденко сообщил, что в Киришском и Кингисеппском районах Ленобласти объявлена угроза атаки беспилотников. В 5:13 мск он написал, что этот режим распространился на весь регион.

6 декабря над Ленинградской областью сбили пять дронов. Их осколки нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах. К вечеру 8 декабря их обезвредили. Пострадавших и разрушений, по данным властей, не было.