Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Также аналогичные меры сняли в воздушных гаванях Волгограда, Саратова и Пензы.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Пскова, Калуги и Тамбова. Также не принимают и не выпускают рейсы авиагавани столичного региона Домодедово и Жуковский.
