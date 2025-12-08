Во всех столичных аэропортах сняли ограничения

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее меры были сняты в аэропорту Внуково.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Также минувшей ночью ограничения вводили в воздушных гаванях Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова, Калуги и Пскова. На момент публикации меры действуют в аэропортах Пскова, Калуги и Тамбова.