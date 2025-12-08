В пяти районах Ростовской области уничтожили дроны ВСУ

В Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области в ночь на 8 декабря отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.

В результате атаки из-за повреждения ЛЭП в Чертковском районе были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение в селе оперативно восстановили, ремонтные работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.

Также об отражении атаки дронов сообщил глава Воронежской области Александр Гусев — за ночь в регионе сбили четыре беспилотника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На фоне угрозы атак дронов в ночь на 8 декабря приостанавливали полеты аэропорты Волгограда, Тамбова, Саратова, Пензы, Калуги, Пскова, а также воздушные гавани столичного региона — Внуково, Жуковский и Домодедово.

На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Жуковский и Домодедово, а также в воздушных гаванях Пскова, Калуги и Тамбова.