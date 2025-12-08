В пяти районах Ростовской области уничтожили дроны ВСУ
В Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области в ночь на 8 декабря отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.
В результате атаки из-за повреждения ЛЭП в Чертковском районе были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение в селе оперативно восстановили, ремонтные работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.
Также об отражении атаки дронов сообщил глава Воронежской области Александр Гусев — за ночь в регионе сбили четыре беспилотника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
На фоне угрозы атак дронов в ночь на 8 декабря приостанавливали полеты аэропорты Волгограда, Тамбова, Саратова, Пензы, Калуги, Пскова, а также воздушные гавани столичного региона — Внуково, Жуковский и Домодедово.
На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Жуковский и Домодедово, а также в воздушных гаванях Пскова, Калуги и Тамбова.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили