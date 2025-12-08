Первый за 15 лет марш ультраправых провели в пригороде Стокгольма
В пригороде Стокгольма Салеме в субботу, 6 декабря, состоялся первый за 15 лет марш ультраправых, сообщает Sweden Herald. По оценке полиции, в шествии с факелами из центра Реннинге участвовали около 150 человек; примерно столько же собралось на контрпротест.
Для обеспечения порядка были задействованы конная полиция, кинологи, дроны и мобильные камеры наблюдения. Перед началом акции около десяти участников акции против марша попытались прорвать полицейские ограждения, после чего 15 человек были задержаны в рамках превентивных мер за нарушение общественного порядка. Полиция также сообщила о нападении на сотрудника — в него попал камень, однако он не пострадал.
По данным правоохранителей, прямых столкновений между участниками двух акций не произошло, а обстановка в целом оставалась спокойной. Возбуждено одно дело о насилии в отношении должностного лица.
«Салемский марш» проходил ежегодно с 2000 по 2010 год и организовывался ультраправыми движениями в память об убийстве в Салеме 17-летнего юноши, связанного с радикальными группировками. В 2025 году заявку на проведение демонстрации подал человек, связанный с северным нацистским движением сопротивления (Nazi Nordic Resistance Movement), отмечает издание. Муниципалитет пытался оспорить разрешение полиции, но безуспешно.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию, назвав ее «выражением отвратительных убеждений и ужасного взгляда на человечество», подчеркнув, что «в стране нет места антисемитизму или ксенофобии». Представители Социал-демократической партии также заявили о необходимости противодействия экстремистским движениям.
В ноябре ежегодный марш по случаю Дня независимости Польши провели в Варшаве — по оценке властей, в шествии участвовали около 100 тыс. человек, по оценке организаторов — до 250 тыс.
День независимости Польши отмечается ежегодно 11 ноября и считается выходным днем. Марши в честь праздника организуют начиная с 2010 года, в этом году марш прошел под лозунгом «Один народ, сильная Польша».
В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. В 2025 году, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, серьезных инцидентов не зафиксировали.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили