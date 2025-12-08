 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Первый за 15 лет марш ультраправых провели в пригороде Стокгольма

В пригороде Стокгольма Салеме в субботу, 6 декабря, состоялся первый за 15 лет марш ультраправых, сообщает Sweden Herald. По оценке полиции, в шествии с факелами из центра Реннинге участвовали около 150 человек; примерно столько же собралось на контрпротест.

Для обеспечения порядка были задействованы конная полиция, кинологи, дроны и мобильные камеры наблюдения. Перед началом акции около десяти участников акции против марша попытались прорвать полицейские ограждения, после чего 15 человек были задержаны в рамках превентивных мер за нарушение общественного порядка. Полиция также сообщила о нападении на сотрудника — в него попал камень, однако он не пострадал.

По данным правоохранителей, прямых столкновений между участниками двух акций не произошло, а обстановка в целом оставалась спокойной. Возбуждено одно дело о насилии в отношении должностного лица.

«Салемский марш» проходил ежегодно с 2000 по 2010 год и организовывался ультраправыми движениями в память об убийстве в Салеме 17-летнего юноши, связанного с радикальными группировками. В 2025 году заявку на проведение демонстрации подал человек, связанный с северным нацистским движением сопротивления (Nazi Nordic Resistance Movement), отмечает издание. Муниципалитет пытался оспорить разрешение полиции, но безуспешно.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию, назвав ее «выражением отвратительных убеждений и ужасного взгляда на человечество», подчеркнув, что «в стране нет места антисемитизму или ксенофобии». Представители Социал-демократической партии также заявили о необходимости противодействия экстремистским движениям.

Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ноябре ежегодный марш по случаю Дня независимости Польши провели в Варшаве — по оценке властей, в шествии участвовали около 100 тыс. человек, по оценке организаторов — до 250 тыс.

День независимости Польши отмечается ежегодно 11 ноября и считается выходным днем. Марши в честь праздника организуют начиная с 2010 года, в этом году марш прошел под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. В 2025 году, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, серьезных инцидентов не зафиксировали.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Швеция марш ультраправые Стокгольм
Материалы по теме
В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши
Политика
В Португалии лидеру ультраправых внезапно стало плохо во время митинга
Политика
Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 07:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 07:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о пасмурной погоде до конца недели Общество, 07:11
Юристы описали три стратегии в спорах из-за санкцийПодписка на РБК, 07:01
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 07:00
В Смоленской и Тульской областях сбили беспилотники Политика, 06:57
Дмитриев словами о «панике» ответил на обвинения в желании раздела Европы Политика, 06:54
Во всех столичных аэропортах сняли ограничения Общество, 06:47
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Поезда на водороде: как технологии меняют транспорт Тренды, 06:45
Губернатор Ленобласти сообщил об уничтоженных беспилотниках Политика, 06:10
Самые массовые гонки на тележках прошли в День онлайн-предпринимателя Радио РБК, 06:05
В пяти районах Ростовской области уничтожили дроны ВСУ Политика, 05:58
Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов Политика, 05:56
Первый за 15 лет марш ультраправых провели в пригороде Стокгольма Политика, 05:52