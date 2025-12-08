Первый за 15 лет марш ультраправых провели в пригороде Стокгольма

В пригороде Стокгольма Салеме в субботу, 6 декабря, состоялся первый за 15 лет марш ультраправых, сообщает Sweden Herald. По оценке полиции, в шествии с факелами из центра Реннинге участвовали около 150 человек; примерно столько же собралось на контрпротест.

Для обеспечения порядка были задействованы конная полиция, кинологи, дроны и мобильные камеры наблюдения. Перед началом акции около десяти участников акции против марша попытались прорвать полицейские ограждения, после чего 15 человек были задержаны в рамках превентивных мер за нарушение общественного порядка. Полиция также сообщила о нападении на сотрудника — в него попал камень, однако он не пострадал.

По данным правоохранителей, прямых столкновений между участниками двух акций не произошло, а обстановка в целом оставалась спокойной. Возбуждено одно дело о насилии в отношении должностного лица.

«Салемский марш» проходил ежегодно с 2000 по 2010 год и организовывался ультраправыми движениями в память об убийстве в Салеме 17-летнего юноши, связанного с радикальными группировками. В 2025 году заявку на проведение демонстрации подал человек, связанный с северным нацистским движением сопротивления (Nazi Nordic Resistance Movement), отмечает издание. Муниципалитет пытался оспорить разрешение полиции, но безуспешно.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию, назвав ее «выражением отвратительных убеждений и ужасного взгляда на человечество», подчеркнув, что «в стране нет места антисемитизму или ксенофобии». Представители Социал-демократической партии также заявили о необходимости противодействия экстремистским движениям.

В ноябре ежегодный марш по случаю Дня независимости Польши провели в Варшаве — по оценке властей, в шествии участвовали около 100 тыс. человек, по оценке организаторов — до 250 тыс.

День независимости Польши отмечается ежегодно 11 ноября и считается выходным днем. Марши в честь праздника организуют начиная с 2010 года, в этом году марш прошел под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. В 2025 году, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, серьезных инцидентов не зафиксировали.