Дмитриев словами о «панике» ответил на обвинения в желании раздела Европы
Европа должна решить проблемы, созданные в рамках Евросоюза, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал он.
Так глава РФПИ ответил на публикацию главы МИДа Польши Радослава Сикорского, в котором он обвинил Дмитриева и основателя SpaceX Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы «доминировать над нами и эксплуатировать нас».
К этому посту Сикорский прикрепил опрос с двумя вариантами действий европейцев: «капитулировать» или «сделать Европу снова Великой».
Маск неоднократно резко критически оценивал эффективность Евросоюза и призывал европейские страны выйти из объединения. Новый виток конфликта произошел из-за решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
После этого американский бизнесмен призвал упразднить Евросоюз, поскольку «бюрократия ЕС медленно душит Европу», и вернуть полный суверенитет странам евроблока. Дмитриев поддержал позицию Маска. Он репостнул одну из публикаций, в которой предприниматель заявил, что «любит Европу, но не бюрократического монстра, которым является ЕС». «Отлично сказано», — оценил Дмитриев.
