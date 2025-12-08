 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев словами о «панике» ответил на обвинения в желании раздела Европы

Дмитриев — в ответ на обвинения в желании разделить ЕС: дипломаты паникуют

Европа должна решить проблемы, созданные в рамках Евросоюза, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал он.

Так глава РФПИ ответил на публикацию главы МИДа Польши Радослава Сикорского, в котором он обвинил Дмитриева и основателя SpaceX Илона Маска в желании разделить Европу, чтобы «доминировать над нами и эксплуатировать нас».

К этому посту Сикорский прикрепил опрос с двумя вариантами действий европейцев: «капитулировать» или «сделать Европу снова Великой».

Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Общество
Илон Маск

Маск неоднократно резко критически оценивал эффективность Евросоюза и призывал европейские страны выйти из объединения. Новый виток конфликта произошел из-за решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

После этого американский бизнесмен призвал упразднить Евросоюз, поскольку «бюрократия ЕС медленно душит Европу», и вернуть полный суверенитет странам евроблока. Дмитриев поддержал позицию Маска. Он репостнул одну из публикаций, в которой предприниматель заявил, что «любит Европу, но не бюрократического монстра, которым является ЕС». «Отлично сказано», — оценил Дмитриев.

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Илон Маск
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
