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AliExpress себя покажет
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AliExpress себя покажет
Газета № 127 (2624) (2007) Бизнес, 00:05
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AliExpress себя покажет
Китайский холдинг начал переговоры с «ВымпелКомом» о развитии в России собственной сети
AliExpress намерен значительно увеличить свое присутствие в российском офлайне. Китайский холдинг начал переговоры об открытии шоу-румов в салонах «ВымпелКома», работающих под брендом «Билайн»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О контактах между китайской интернет-платформой AliExpress и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») РБК рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник РБК, близкий к телекоммуникационному холдингу.​

Предмет обсуждения — размещение павильонов AliExpress в сотовой рознице оператора, причем как в салонах, работающих под брендом «Билайн» в больших городах (сеть насчитывает более 3,7 тыс. салонов), так и в салонах «Евросети», которые в ближайшее время ему перейдут.

На прошлой неделе стало известно, что «МегаФон» и «ВымпелКом» договорились о разделе принадлежащей им «Евросети» — саму сеть, которая сейчас насчитывает более 4 тыс. розничных точек под брендом «Евросеть», операторы разделят поровну. «МегаФон» фактически консолидирует 100% акций компании за счет 50-процентной доли «ВымпелКома», ему же достанется бренд. «ВыпелКом», в свою очередь, переведет свою часть салонов под бренд «Билайн».

По словам собеседников РБК, размещение магазинов AliExpress может быть организовано несколькими способами. «Сейчас AliExpress анализирует локации «ВымпелКома» по всем крупнейшим российским городам, где может стать субарендатором, — рассказывает собеседник РБК. — Кроме того, стороны допускают совместный выбор уже новых локаций, когда с самого начала помещение будет разделено на двух операторов».

Финальное количество точек, которое получит AliExpress, будет определено ближе к осени — AliExpress интересуют только «центральные локации». Инвестиции в открытие одного салона составляют около 2–3 млн руб. без учета аренды.

В AliExpress и «ВымпелКоме» от официальных комментариев отказались.

Китайский офлайн

Россия — это единственная страна, где у AliExpress есть магазины. Два шоу-рума работают в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». Их необходимость в AliExpress объясняли тем, что «многие покупатели не решаются заказывать товары в интернете, потому что не могут их пощупать», а шоу-рум позволяет «приблизить товары китайских продавцов к российским покупателям». Как пояснял директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский, если проект окажется успешным в столице, шоу-румы могут появиться и в других российских городах. ​«Если будет интерес и потенциальная синергия с другими площадками ретейла (супермаркетами, торговыми центрами), то мы готовы общаться с ними», — говорил в 2016 году Завадский.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Павильоны AliExpress занимают примерно 100 кв. м и работают по модели онлайн-магазина: товары можно только заказать.​ При этом основную ставку в павильонах планируют делать на продукцию с ​«AliExpress Молл», на которой размещены товары, находящиеся на складах в России и которые покупатель получает уже на следующий день (сейчас запущены каналы с электроникой и детскими товарами от Lego, Hasbro и Pampers). В сутки один павильон обрабатывает около 300 заказов, средний чек — 3 тыс. руб., приводил статистику Завадский.

Оператор существующих шоу-румов — ООО «Рейлтелеком» (на 100% принадлежит Кириллу Кириллову), с которым AliExpress работает на условиях revenue share, однако конкретные доли компаний в выручке не раскрываются. «В рамках переговоров с «ВымпелКомом» AliExpress рассматривает различные варианты — кто будет оператором новых точек: это может быть как сам холдинг или отдельные партнеры по городам», — рассказывает источник РБК.

Связаться с представителем «Рейлтелекома» не удалось.

Магазины для новой аудитории

«Основная причина расширения сети за счет соседства с сотовой розницей — это трафик розничного магазина или салона, куда потребители приходят, скорее всего, целенаправленно за покупкой или совершением каких-то операций, — объясняет источник РБК. — Стороны сейчас также прорабатывают ассортиментную матрицу, чтобы минимизировать риски пересечений».

AliExpress — самый популярный интернет-магазин у россиян в большинстве товарных категорий, по данным «РБК Исследования рынков». О своем использовании его услуг в 2016 году заявили 36,7% опрошенных покупателей цифровой и компьютерной техники, 58% покупателей товаров для детей и 63,8% покупателей одежды и обуви. Лишь в сегменте бытовой техники и товаров для кухни китайский гигант незначительно уступил «М.Видео» — 30 против 32,6%.

Россия всегда входила в тройку ведущих зарубежных рынков AliExpress, рассказывал глава представительства AliExpress в России Марк Завадский в интервью «Интерфаксу». «Наши лидеры — это США, Испания и Россия. Но зачастую Россия выходит на первое место и является ключевым рынком для AliExpress», — говорил он. Долю России в общем объеме выручки AliExpress компания не раскрывает.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Розничные точки могут стать для AliExpress каналом продвижения бренда, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. По его словам, таким образом AliExpress попытается завоевать доверие взрослой российской аудитории, которая посещает салоны связи для пополнения баланса счета. Именно эти потребители не доверяют платежам через интернет и раньше не входили в основную аудиторию AliExpress, ведь большая часть клиентов китайской площадки — школьники и студенты, поясняет Федоров.

Основной драйвер рынка интернет-коммерции сегодня — это рост опыта использования интернета потребителями, говорится в исследовании «Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты», подготовленном Data Insight. Сейчас в России 28% населения старше 18 лет не покупают онлайн и не планируют начинать, еще 27% не пользуются интернетом вовсе, ссылается Data Insight на данные Левада-центра. Жители Москвы составляют 71% от всех онлайн-покупателей от 18 лет, большинство из них (61%) не старше 24 лет.

Авторы: Ирина Парфентьева, Анастасия Демидова, Мария Коломыченко.
Теги: «ВымпелКом» , AliExpress
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