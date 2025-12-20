Украина согласилась на трехстороннюю встречу с Россией и США

Зеленский выразил сомнение, что новая встреча будет продуктивной, поскольку «были встречи в Турции в таком формате». Но если итогом станут «обмены или какие-то другие договоренности», против быть не следует, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает «Новини.LIVE».

Он выразил сомнение, что такая встреча может дать новый результат, поскольку «были встречи в Турции в таком формате». Однако тогда, отметил украинский лидер, удалось согласовать обмен пленными, и потому такие встречи следует проводить, хотя бы для договоренностей по новым обменам или встрече президентов России, США и Украины.

«Я об этом неоднократно говорил. Есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Так что, если результаты — обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против. Мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим, как будет», — сказал Зеленский.

Российский президент Владимир Путин в сентябре комментировал возможность двусторонней встречи с Зеленским. «Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Кремль затем уточнил, что встреча проводилась бы для «разговора, а не капитуляции».

Зеленский отказался приезжать в Россию для переговоров с Путиным. «Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — пояснил он.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными. Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Там Москва представила свой проект меморандума с условиями мира. Украина передала России аналогичный проект несколькими днями ранее. Консультации прошли в закрытом режиме и заняли около часа. Стороны провели еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись в начале июня. Среди договоренностей, которых удалось достичь, — возвращение не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

В эти выходные в США ожидаются переговоры между российской и американской сторонами, писали Politico и Axios. В субботу утром спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, что отправился в Майами. Как пояснял Кремль, Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился мирный план США после консультаций с украинцами и европейцами.