Мирный план по Украине⁠,
0

Украина согласилась на трехстороннюю встречу с Россией и США

Зеленский: Украина согласна на трехстороннюю встречу с Россией и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
Зеленский выразил сомнение, что новая встреча будет продуктивной, поскольку «были встречи в Турции в таком формате». Но если итогом станут «обмены или какие-то другие договоренности», против быть не следует, считает президент
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает «Новини.LIVE».

Он выразил сомнение, что такая встреча может дать новый результат, поскольку «были встречи в Турции в таком формате». Однако тогда, отметил украинский лидер, удалось согласовать обмен пленными, и потому такие встречи следует проводить, хотя бы для договоренностей по новым обменам или встрече президентов России, США и Украины.

«Я об этом неоднократно говорил. Есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Так что, если результаты — обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против. Мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим, как будет», — сказал Зеленский.

Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами
Политика
Джаред Кушнер,&nbsp;Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Российский президент Владимир Путин в сентябре комментировал возможность двусторонней встречи с Зеленским. «Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Кремль затем уточнил, что встреча проводилась бы для «разговора, а не капитуляции».

Зеленский отказался приезжать в Россию для переговоров с Путиным. «Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — пояснил он.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Там Москва представила свой проект меморандума с условиями мира. Украина передала России аналогичный проект несколькими днями ранее. Консультации прошли в закрытом режиме и заняли около часа. Стороны провели еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела погибших.

Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись в начале июня. Среди договоренностей, которых удалось достичь, — возвращение не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В эти выходные в США ожидаются переговоры между российской и американской сторонами, писали Politico и Axios. В субботу утром спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, что отправился в Майами. Как пояснял Кремль, Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился мирный план США после консультаций с украинцами и европейцами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Владимир Зеленский Украина США мирные переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

