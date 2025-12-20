Помощник Карпина рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

Кафанов: «У Сафонова откололся кусочек кости в руке в моменте с 3-м пенальти»

Виталий Кафанов заявил, что у российского голкипера ПСЖ откололся кусочек кости в руке в моменте, когда он отражал третий пенальти в игре с «Фламенго»

Матвей Сафонов (Фото: IMAGO / NOUSHAD THEKKAYIL / Global Look Press)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил травму руки во время третьего пенальти в финале Межконтинентального кубка. Об этом «Матч ТВ» рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

ПСЖ 19 декабря объявил, что у российского голкипера диагностирован перелом левой руки. Вратарь пропустит от трех до четырех недель.

«У него откололся кусочек кости в руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два», — сказал Кафанов.

По словам Кафанова, Сафонов во время восстановления будет продолжать тренироваться, не задействуя руку. «Хорошо, если можно так выразиться в данной ситуации, что это произошло в тот период, когда ПСЖ до конца года остался матч на Кубок Франции, а далее команду ждет двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться», — добавил тренер.

ПСЖ 17 декабря одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд и стал первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.