Помощник Карпина рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил травму руки во время третьего пенальти в финале Межконтинентального кубка. Об этом «Матч ТВ» рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
ПСЖ 19 декабря объявил, что у российского голкипера диагностирован перелом левой руки. Вратарь пропустит от трех до четырех недель.
«У него откололся кусочек кости в руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два», — сказал Кафанов.
По словам Кафанова, Сафонов во время восстановления будет продолжать тренироваться, не задействуя руку. «Хорошо, если можно так выразиться в данной ситуации, что это произошло в тот период, когда ПСЖ до конца года остался матч на Кубок Франции, а далее команду ждет двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться», — добавил тренер.
ПСЖ 17 декабря одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд и стал первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.
