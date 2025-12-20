«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Вениамин Королев забросил победную шайбу на 56-й минуте

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Вениамин Королев (56). У проигравших отличился Рокко Гримальди (2).

Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал СКА со счетом 3:1.

«Красно-белые» прервали серию из трех поражений.

«Спартак» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 22 декабря в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», СКА 26 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».