Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,9 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 7,9 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,12 x 3 2 4 Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,12 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,6 x 4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт⁠,
0

«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Вениамин Королев забросил победную шайбу на 56-й минуте
Фото: Арина Антонова / ТАСС
Фото: Арина Антонова / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Вениамин Королев (56). У проигравших отличился Рокко Гримальди (2).

Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал СКА со счетом 3:1.

«Красно-белые» прервали серию из трех поражений.

«Спартак» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 22 декабря в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», СКА 26 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург

