«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА
Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Вениамин Королев (56). У проигравших отличился Рокко Гримальди (2).
Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал СКА со счетом 3:1.
«Красно-белые» прервали серию из трех поражений.
«Спартак» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Спартак» 22 декабря в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», СКА 26 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».
