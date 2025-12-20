Минобрнауки решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы
Число вступительных экзаменов для абитуриентов не будет увеличено в 2026 году, учитывать результаты четвертого экзамена не будут, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире «Россия 24».
«Не только в 2026 году, но и в последующие годы — в 2027 и далее — мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена», — добавил министр.
В октябре Фальков предложил разрешить прием абитуриентов на инженерно-технические специальности с предъявлением в добровольном порядке результатов четвертого предмета ЕГЭ, который бы обеспечивал дополнительными баллами при поступлении в вузы. Он предложил вузам в пилотном режиме в течение года опробовать такую возможность.
Минобрнауки утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. По большинству предметов, включая русский язык, иностранные языки, профильную математику, историю, литературу, биологию, географию и химию, минимальный порог составит 40 баллов. По физике необходимо будет набрать не менее 41 балла, по обществознанию — 45, а по информатике — 46 баллов.
По сравнению с прошлым годом пороговые значения по шести предметам были повышены: по химии и биологии — с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40 баллов. Эти изменения, по мнению министерства, направлены на повышение качества подготовки абитуриентов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear