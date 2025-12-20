Минобрнауки решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Число вступительных экзаменов для абитуриентов не будет увеличено в 2026 году, учитывать результаты четвертого экзамена не будут, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире «Россия 24».

«Не только в 2026 году, но и в последующие годы — в 2027 и далее — мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена», — добавил министр.

В октябре Фальков предложил разрешить прием абитуриентов на инженерно-технические специальности с предъявлением в добровольном порядке результатов четвертого предмета ЕГЭ, который бы обеспечивал дополнительными баллами при поступлении в вузы. Он предложил вузам в пилотном режиме в течение года опробовать такую возможность.

Минобрнауки утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. По большинству предметов, включая русский язык, иностранные языки, профильную математику, историю, литературу, биологию, географию и химию, минимальный порог составит 40 баллов. По физике необходимо будет набрать не менее 41 балла, по обществознанию — 45, а по информатике — 46 баллов.

По сравнению с прошлым годом пороговые значения по шести предметам были повышены: по химии и биологии — с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40 баллов. Эти изменения, по мнению министерства, направлены на повышение качества подготовки абитуриентов.