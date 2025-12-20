 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Reuters сообщил о задержании США подсанкционного судна близ Венесуэлы

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Sherry V Smith / Shutterstock
Фото: Sherry V Smith / Shutterstock

США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой источники. Операцию провело береговая охрана.

Источники не уточнили, где проводилась операция, но добавили, что ею руководила береговая охрана.

В первой половине декабря США задержали другое судно — крупнотоннажный танкер с венесуэльской нефтью Skipper. Тогда власти США заявили, что его использовали в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

Приведет ли задержание танкера с венесуэльской нефтью к военной эскалации
Политика
Фото:PLANET LABS PBC / Reuters

Вслед за этим Венесуэла начала отправлять корабли для сопровождения танкеров.

Отношениях двух государств обострились в сентябре. США начали наносить удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. Помимо этого, США создали в Карибском море военную группировку, состоящую из эсминцев и десантных кораблей. Американский контингент в этом регионе насчитывает 16 тыс. человек.

В декабре США объявили морскую блокаду, касающуюся подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Александра Озерова
Венесуэла США танкер нефтетанкер

