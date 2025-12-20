Reuters сообщил о задержании США подсанкционного судна близ Венесуэлы
США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой источники. Операцию провело береговая охрана.
Источники не уточнили, где проводилась операция, но добавили, что ею руководила береговая охрана.
В первой половине декабря США задержали другое судно — крупнотоннажный танкер с венесуэльской нефтью Skipper. Тогда власти США заявили, что его использовали в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.
Вслед за этим Венесуэла начала отправлять корабли для сопровождения танкеров.
Отношениях двух государств обострились в сентябре. США начали наносить удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. Помимо этого, США создали в Карибском море военную группировку, состоящую из эсминцев и десантных кораблей. Американский контингент в этом регионе насчитывает 16 тыс. человек.
В декабре США объявили морскую блокаду, касающуюся подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
