Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса
Вооруженные силы Украины покинут Донбасс только при аналогичных действиях со стороны России, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает «Новини.LIVE».
«Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая [демилитаризованная] зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить», — сказал Зеленский.
По его мнению, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае обсуждения свободной экономической зоны, отметил Зеленский, партнеры Киева предупреждены, что по этому поводу должен высказаться народ Украины.
В первой половине декабря Зеленский допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из контролируемой Киевом части Донбасса. Опрошенные Politico украинские депутаты выразили сомнения, что украинский парламент одобрит предложение о выводе войск.
Кремль не исключал, что из Донбасса могут вывести как украинские, так и российские войска. «Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что прекращение огня может быть достигнуто только после вывода ВСУ из Донбасса, а регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear