Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса

Украинские войска отойдут от линии фронта на то же расстояние, что и российские, заявил Зеленский. Кремль не исключал взаимный отвод войск и контроль безопасности в регионе силами Росгвардии и полиции России

Фото: Ирина Рыбакова / press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины покинут Донбасс только при аналогичных действиях со стороны России, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает «Новини.LIVE».

«Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая [демилитаризованная] зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить», — сказал Зеленский.

По его мнению, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае обсуждения свободной экономической зоны, отметил Зеленский, партнеры Киева предупреждены, что по этому поводу должен высказаться народ Украины.

В первой половине декабря Зеленский допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из контролируемой Киевом части Донбасса. Опрошенные Politico украинские депутаты выразили сомнения, что украинский парламент одобрит предложение о выводе войск.

Кремль не исключал, что из Донбасса могут вывести как украинские, так и российские войска. «Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что прекращение огня может быть достигнуто только после вывода ВСУ из Донбасса, а регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.