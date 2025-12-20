Полиция Киева признала, что над городом пролетел дрон с флагом России

На Украине подтвердили полет дрона с российским флагом над Киевом

Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

Полиция Киева подтвердила, что над столицей Украины пролетел дрон с российским флагом. Об этом пресс-служба столичного ведомства сообщила в телеграм-канале.

«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Прежде столичная полиция утверждала, что видео, на котором запечатлен полет дрона с флагом, является фейком.

Дрон запустили над центром столицы Украины в субботу, 20 декабря. Аппарат на некоторое время поднялся в небо, а после упал.