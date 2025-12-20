На Украине подтвердили полет дрона с российским флагом над Киевом
Полиция Киева подтвердила, что над столицей Украины пролетел дрон с российским флагом. Об этом пресс-служба столичного ведомства сообщила в телеграм-канале.
«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Прежде столичная полиция утверждала, что видео, на котором запечатлен полет дрона с флагом, является фейком.
Дрон запустили над центром столицы Украины в субботу, 20 декабря. Аппарат на некоторое время поднялся в небо, а после упал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear