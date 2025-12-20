 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

На Украине подтвердили полет дрона с российским флагом над Киевом

Полиция Киева признала, что над городом пролетел дрон с флагом России
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

Полиция Киева подтвердила, что над столицей Украины пролетел дрон с российским флагом. Об этом пресс-служба столичного ведомства сообщила в телеграм-канале.

«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Прежде столичная полиция утверждала, что видео, на котором запечатлен полет дрона с флагом, является фейком.

В центре Киева запустили дрон с российским флагом
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Дрон запустили над центром столицы Украины в субботу, 20 декабря. Аппарат на некоторое время поднялся в небо, а после упал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина Киев полиция флаг России российский флаг

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире
Спорт
Российским самбистам вернули флаг и гимн на международных турнирах
Спорт
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 20:19
Холанд обошел Роналду по голам в Английской премьер-лиге Спорт, 20:18
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 20:14
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 20:09
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Персональная мотивация: как работодатели борются за менеджеров Отрасли, 19:59
США и Венесуэла начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне Политика, 19:49
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса Политика, 19:40
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 19:33
Украина согласилась на трехстороннюю встречу с Россией и США Политика, 19:21
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА Спорт, 19:13