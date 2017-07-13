Президент по указке

Претендентов на пост главы РАН будут согласовывать с правительством

Депутаты одобрили законопроект, который вносит изменения в процедуру выборов президента РАН. В Госдуме сохранили спорный пункт об обязательстве РАН согласовывать претендентов на пост с правительством

Вячеслав Никонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спорная поправка

В среду, 12 июля, во втором чтении Государственная дума приняла законопроект о новой процедуре выборов главы Российской академии наук (РАН). ​Законопроект подготовила группа депутатов от «Единой России» — руководитель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, члены комитета Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев, а также представитель комитета по здравоохранению Николай Герасименко.

В новой версии документа сохранены пункты об обязательном согласовании кандидатов в президенты РАН с правительством, несмотря на то что против такого нововведения выступал нобелевский лауреат и академик, депутат от КПРФ Жорес Алферов.

Во время обсуждения законопроекта в профильном комитете Жорес Алферов подчеркивал, что такой подход к выборам руководителя РАН академиками не предлагался: «Закон вносился по настоянию премьера Медведева, и, к сожалению, президент академии Фортов не дал мощного отпора. Но это не было выбором академии» (цитата по «Коммерсанту»).

Он замечал, что РАН может принимать во внимание позицию руководства страны, но не более того. «Пусть придет Дмитрий Анатольевич [Медведев] на общее собрание [РАН], выскажет свою позицию, и, безусловно, члены академии примут это во внимание», — подчеркивал Алферов.

Против согласования кандидатов с правительством выступал и депутат от КПРФ Олег Смолин. Он говорил РБК, что не верит в принятие этой поправки.

Но в итоге за документ проголосовали 316 депутатов, против — 36, один воздержался.

Основная поправка

Основная поправка в законопроект, которая была подготовлена ко второму чтению и в итоге принята, снимает ограничение на количество кандидатов в президенты РАН, которое может согласовать правительство. Список кандидатур в правительство, согласно прописанной в законопроект процедуре, формирует РАН, их может быть несколько: инициативные группы академиков (не менее 50 человек) могут выдвинуть своего кандидата. После согласования кандидатур правительством руководство РАН должно вынести список на голосование и выбрать руководителя академии.

В первоначальной версии законопроекта оговаривалось, что правительство могло одобрить «не более трех» претендентов. Если документ в его нынешнем виде будет одобрен Думой в третьем чтении и подписан президентом, количество «правительственных» кандидатур на должность главы РАН будет неограниченным. Но есть оговорка: если правительство согласует только одну кандидатуру, предложенную РАН, выборы придется перенести, а во главе РАН утвердить исполняющего обязанности.

Сейчас президента РАН академики выбирают самостоятельно.

Валерий Козлов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС) Кремль не вписали

Впервые о том, что РАН будет согласовывать претендентов на пост президента с правительством, в апреле этого года заявил и.о. главы академии Валерий Козлов. «Кандидатуры мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти. И с администрацией президента, и с Белым домом. И Министерству образования и науки не безразлично, кто будет возглавлять Российскую академию наук. Я уж не говорю про Федеральное агентство научных организаций — мы связаны очень прочно», — рассказал он тогда. Необходимость согласовывать кандидатов в президенты РАН Кремлем в законопроекте о процедуре избрания ее руководителя прописывать не стали.

Первое чтение законопроекта о процедуре избрания руководителя РАН состоялось 23 июня. Против его принятия проголосовали отдельные депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия».

Пересмотреть процедуру выбора руководителя РАН было решено после выборов президента академии в марте этого года: тогда все три кандидата снялись с голосования. Среди них были действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко. Последний выдвинул свою кандидатуру на пост президента и в этот раз.

Выборы главы РАН сорвались, потому что в их процедуру вмешалась администрация президента, рассказывали весной собеседники РБК. Интересы руководства академии, в том числе Владимира Фортова, не совпали с интересами помощника президента Андрея Фурсенко и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, который безуспешно пытался избираться в академики РАН.

