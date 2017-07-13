Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,40 59,90 EUR Нал. 69,24 68,41 USD Бирж. 60,01 -0,75 EUR Бирж. 68,50 -1,17 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1954,39 +0,86% РТС 1025,68 +2,41% Brent 47,61 -0,21% DJIA 21532,14 +0,57% Nasdaq 6261,17 +1,10% FTSE 7416,93 +1,19%
Президент по указке
Лента новостей
В Лондоне с вокзала эвакуировали 2 тыс. человек 01:37, Общество Reuters сообщил о новых поставках газовых турбин в Крым 01:10, Бизнес США сняли запрет на использование ноутбуков на рейсах Egyptair 00:43, Общество Скончалась исполнительница песни «Черный кот» 00:29, Общество Пентагон опроверг связь землетрясения в Японском море с ядерным взрывом 00:09, Общество «Ростех» инвестирует в заводы пиротехники для выхода на европейский рынок 00:01, Политика В Японском море произошло землетрясение магнитудой 5,8 12 июл, 23:45, Общество В Подмосковье в ДТП с грузовиком пострадали девять человек 12 июл, 23:08, Общество Трамп назвал причину разногласий с Путиным 12 июл, 22:49, Политика Парламент Мальты легализовал однополые браки 12 июл, 22:09, Политика «Ювентус» подписал контракт с футболистом «Баварии» 12 июл, 22:01, Спорт На Украине начали расследование по факту назначения Луценко генпрокурором 12 июл, 21:51, Политика США выделили Украине $25 млн на безопасность 12 июл, 21:26, Политика Защита для iPhone: как застраховать гаджет и получить возмещение 12 июл, 21:09, Деньги Fitch назвал главную угрозу для финансовой стабильности 12 июл, 20:59, Финансы Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию 12 июл, 20:54, Политика В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции 12 июл, 20:54, Общество Французский суд разрешил Google не платить налог на сумму более €1 млрд 12 июл, 20:52, Бизнес Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина 12 июл, 20:45, Бизнес Минкомсвязь предложила понизить налоги для СМИ 12 июл, 20:39, Технологии и медиа Канада сняла торговые санкции с Белоруссии 12 июл, 20:39, Политика Американский теннисист установил новый рекорд на Уимблдоне 12 июл, 20:30, Спорт Hyperloop One провела испытания своей сверхскоростной системы транспорта 12 июл, 20:29, Технологии и медиа Мэр Переславля-Залесского признал вину по делу о хищениях 12 июл, 20:08, Политика Египет обогнал Китай по закупкам российских продуктов 12 июл, 20:02, Бизнес Дивиденды «Роснефтегаза» направят на поддержку авиастроения 12 июл, 19:49, Экономика СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка 12 июл, 19:38, Бизнес Эксперты заявили об опасности отколовшегося айсберга для судоходства 12 июл, 19:30, Общество
Президент по указке
Газета № 122 (2619) (1307) Общество, 12 июл, 15:49
0
Президент по указке
Претендентов на пост главы РАН будут согласовывать с правительством
Депутаты одобрили законопроект, который вносит изменения в процедуру выборов президента РАН. В Госдуме сохранили спорный пункт об обязательстве РАН согласовывать претендентов на пост с правительством
Вячеслав Никонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спорная поправка

В среду, 12 июля, во втором чтении Государственная дума приняла законопроект о новой процедуре выборов главы Российской академии наук (РАН). ​Законопроект подготовила группа депутатов от «Единой России» — руководитель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, члены комитета Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев, а также представитель комитета по здравоохранению Николай Герасименко.

В новой версии документа сохранены пункты об обязательном согласовании кандидатов в президенты РАН с правительством, несмотря на то что против такого нововведения выступал нобелевский лауреат и академик, депутат от КПРФ Жорес Алферов.

Во время обсуждения законопроекта в профильном комитете Жорес Алферов подчеркивал, что такой подход к выборам руководителя РАН академиками не предлагался: «Закон вносился по настоянию премьера Медведева, и, к сожалению, президент академии Фортов не дал мощного отпора. Но это не было выбором академии» (цитата по «Коммерсанту»).

Он замечал, что РАН может принимать во внимание позицию руководства страны, но не более того. «Пусть придет Дмитрий Анатольевич [Медведев] на общее собрание [РАН], выскажет свою позицию, и, безусловно, члены академии примут это во внимание», — подчеркивал Алферов.

Против согласования кандидатов с правительством выступал и депутат от КПРФ Олег Смолин. Он говорил РБК, что не верит в принятие этой поправки.

Но в итоге за документ проголосовали 316 депутатов, против — 36, один воздержался.

Основная поправка

Основная поправка в законопроект, которая была подготовлена ко второму чтению и в итоге принята, снимает ограничение на количество кандидатов в президенты РАН, которое может согласовать правительство. Список кандидатур в правительство, согласно прописанной в законопроект процедуре, формирует РАН, их может быть несколько: инициативные группы академиков (не менее 50 человек) могут выдвинуть своего кандидата. После согласования кандидатур правительством руководство РАН должно вынести список на голосование и выбрать руководителя академии.

В первоначальной версии законопроекта оговаривалось, что правительство могло одобрить «не более трех» претендентов. Если документ в его нынешнем виде будет одобрен Думой в третьем чтении и подписан президентом, количество «правительственных» кандидатур на должность главы РАН будет неограниченным. Но есть оговорка: если правительство согласует только одну кандидатуру, предложенную РАН, выборы придется перенести, а во главе РАН утвердить исполняющего обязанности.

Сейчас президента РАН академики выбирают самостоятельно.

Валерий Козлов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кремль не вписали

Впервые о том, что РАН будет согласовывать претендентов на пост президента с правительством, в апреле этого года заявил и.о. главы академии Валерий Козлов. «Кандидатуры мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти. И с администрацией президента, и с Белым домом. И Министерству образования и науки не безразлично, кто будет возглавлять Российскую академию наук. Я уж не говорю про Федеральное агентство научных организаций — мы связаны очень прочно», — рассказал он тогда. Необходимость согласовывать кандидатов в президенты РАН Кремлем в законопроекте о процедуре избрания ее руководителя прописывать не стали.

Первое чтение законопроекта о процедуре избрания руководителя РАН состоялось 23 июня. Против его принятия проголосовали отдельные депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия».

Пересмотреть процедуру выбора руководителя РАН было решено после выборов президента академии в марте этого года: тогда все три кандидата снялись с голосования. Среди них были действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко. Последний выдвинул свою кандидатуру на пост президента и в этот раз.

Выборы главы РАН сорвались, потому что в их процедуру вмешалась администрация президента, рассказывали весной собеседники РБК. Интересы руководства академии, в том числе Владимира Фортова, не совпали с интересами помощника президента Андрея Фурсенко и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, который безуспешно пытался избираться в академики РАН.
 

Авторы: Полина Звездина, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , РАН
Материалы по теме
Академики решили согласовать кандидатов в президенты РАН с Кремлем Общество
Академики РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени Политика
Минздрав заявил об избрании Скворцовой в академики задолго до госслужбы Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав