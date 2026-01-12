Краснов поручил провести обзор практики изъятия активов коррупционеров

Глава Верховного суда поручил к июню подготовить обзор практики по искам об обращении в доход государства доходов и активов коррупционеров

Игорь Краснов (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил к июню подготовить обзор практики по рассмотрению судами дел по противодействию коррупции и по обращению в доход государства имущества, приобретенного в нарушении антикоррупционных ограничений. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с планом деятельности Верховного суда, и подтвердили в пресс-службе судебной инстанции.

Подготовить обзор практики Краснов поручил председателю Судебной коллегии по гражданским делам и сопредседателю Научно-консультативного совета Юрию Глазову. Соисполнителями будут председатель судебного состава по гражданским делам Судебной коллегии по гражданским делам Сергей Асташов, председатель судебного состава Людмила Пчелинцева, председатель судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам Юрий Москаленко, судьи Верховного суда Андрей Марьин, Татьяна Вавилычева, Татьяна Назаренко, Галина Попова, совместно с судьями Судебной коллегии по Административным делам и управления по систематизации законодательства и анализа судебной практики.

Весной 2025 года на тот момент генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что ведомство в 2024 году добилось конфискации у коррупционеров активов на 504 млрд руб. «Основным инструментом изъятия коррупционных активов, который наиболее чувствителен для нарушителей и имеет пролонгированный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа», — говорил Краснов.

В 2025 году суды в частности приняли решения об изъятии в доход государства по искам Генпрокуратуры активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи на 1,2 млрд руб, бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 41,9 млрд руб., экс-главы Совета судей Виктора Момотова и его партнеров на 9 млрд рублей, бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи на 15,8 млрд руб.

В декабре Краснов давал поручение трем коллегиям Верховного суда подготовить обзор судебной практики рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В обзор должно войти и решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.