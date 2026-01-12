 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Краснов поручил провести обзор практики изъятия активов коррупционеров

Глава Верховного суда поручил к июню подготовить обзор практики по искам об обращении в доход государства доходов и активов коррупционеров
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил к июню подготовить обзор практики по рассмотрению судами дел по противодействию коррупции и по обращению в доход государства имущества, приобретенного в нарушении антикоррупционных ограничений. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с планом деятельности Верховного суда, и подтвердили в пресс-службе судебной инстанции.

Подготовить обзор практики Краснов поручил председателю Судебной коллегии по гражданским делам и сопредседателю Научно-консультативного совета Юрию Глазову. Соисполнителями будут председатель судебного состава по гражданским делам Судебной коллегии по гражданским делам Сергей Асташов, председатель судебного состава Людмила Пчелинцева, председатель судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам Юрий Москаленко, судьи Верховного суда Андрей Марьин, Татьяна Вавилычева, Татьяна Назаренко, Галина Попова, совместно с судьями Судебной коллегии по Административным делам и управления по систематизации законодательства и анализа судебной практики.

«Зубы дракона» и квартира Долиной: главные дела и суды 2025 года
Фотогалерея 

Весной 2025 года на тот момент генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что ведомство в 2024 году добилось конфискации у коррупционеров активов на 504 млрд руб. «Основным инструментом изъятия коррупционных активов, который наиболее чувствителен для нарушителей и имеет пролонгированный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа», — говорил Краснов.

В 2025 году суды в частности приняли решения об изъятии в доход государства по искам Генпрокуратуры активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи на 1,2 млрд руб, бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 41,9 млрд руб., экс-главы Совета судей Виктора Момотова и его партнеров на 9 млрд рублей, бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи на 15,8 млрд руб.

В декабре Краснов давал поручение трем коллегиям Верховного суда подготовить обзор судебной практики рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В обзор должно войти и решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

Авторы
Теги
Персоны
Петр Канаев Петр Канаев, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Игорь Краснов коррупция суды Верховный суд
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
