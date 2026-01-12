ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
В Пермском крае предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Задержан гражданин России 1972 года рождения, который сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на «безопасные счета» денежные средства в размере 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По заявлению спецслужбы, устроить взрыв планировали украинские спецслужбы. Дома у подозреваемого обнаружили 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления СВУ и предназначенную для наблюдения за мостом веб-камеру.
По версии ФСБ, мужчина изготовил взрывное устройство под влиянием злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов.
Заведено уголовное дело по статье УК о незаконном обороте взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту, а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков