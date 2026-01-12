 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме рассказали, когда стоит ожидать следующие 12-дневные каникулы

Бессараб: следующие 12-дневные новогодние каникулы могут утвердить в 2032 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следующие 12-дневные новогодние каникулы могут утвердить через шесть лет, в 2032 году, сообщила депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с ТАСС.

Она объяснила, что вероятность продолжительных каникул наиболее высока именно в 2032 году, поскольку в этот год последний день каникул приходится на воскресенье.

«Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул», — сказала депутат.

Бессараб отметила, что «абсолютному большинству россиян, особенно семейным людям, полюбились длинные новогодние каникулы».

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2026 году новогодние каникулы стали рекордно долгими и продлились 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Бессараб отметила, что в следующем году праздничные дни, вероятно, составят 11 дней.

