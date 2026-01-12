 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти»

Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы легитимизировать соглашение о мире с Россией и избежать раскола общества, Украине нужен референдум, считает Кулеба. Без него украинские политики после выборов смогут аннулировать договор, предупредил бывший министр
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Референдум на Украине по условиям мирного соглашения с Россией необходим, чтобы украинские политики «не рвали в клочья» страну вокруг этой темы, заявил в интервью «Украинской правде» бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От «а за что ребята умирали» до «а я мог бы лучше». Но референдум — это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти», — пояснил он.

Кулеба полагает, что общенациональным голосованием получится сократить долю критиков условий соглашения: «Одно дело, когда все будут рвать страну вокруг того, что «мир плохой». Другое дело, когда отдельные группы будут пытаться это сделать. И вот референдум — это как раз переход от «все» к отдельным группам».

Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины
Политика

Если украинцы на референдуме отвергнут предложенный вариант соглашения, «значит воюем», считает экс-министр. В случае, если проект будет принят с небольшим перевесом, например 52% против 48%, это «хуже, но тоже допустимо». «Демократия так работает», — подчеркнул он.

Вместе с тем ратификация в Верховной раде обеспечит легитимизацию только до следующего электорального цикла, а после парламентских выборов новые власти Украины могут не признать мирное соглашение. «Легитимность будет хромать по той причине, что в момент, когда будут объявлены следующие парламентские выборы, новые политические силы умоют руки и скажут: «А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение», — предупредил Кулеба.

Диалог между Москвой и Киевом может возобновиться уже в следующем месяце, но переговорный процесс будет идти «вспышками», ожидает он. «Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — сказал бывший министр.

Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

В декабре президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об оставлении Киевом контролируемой им части Донбасса. Украина настаивает на выводе российских войск из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Дмитрий Кулеба переговоры
Материалы по теме
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки
Политика
Кулеба увидел потребность Украины в мигрантах из Индии, Вьетнама и Непала
Политика
Кулеба сообщил, что сбежал с Украины «как вор ночью»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 10:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 10:29
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки Политика, 10:23
Как изменилась десятка крупнейших застройщиков жилья России в 2025 году Недвижимость, 10:20
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 10:09
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Во сколько обходится владение электрокаром в России. Мы все посчитали Авто, 10:00
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае Политика, 09:56
В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
РАДИО
 Общество, 09:51
Смена массового найма на «золотой состав»: как бизнес борется с текучкойПодписка на РБК, 09:50
Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти» Политика, 09:49
Белый дым. Ученые назвали три главных фактора карьеры в компании Образование, 09:45
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа Политика, 09:38