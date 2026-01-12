Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти»

Чтобы легитимизировать соглашение о мире с Россией и избежать раскола общества, Украине нужен референдум, считает Кулеба. Без него украинские политики после выборов смогут аннулировать договор, предупредил бывший министр

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Референдум на Украине по условиям мирного соглашения с Россией необходим, чтобы украинские политики «не рвали в клочья» страну вокруг этой темы, заявил в интервью «Украинской правде» бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От «а за что ребята умирали» до «а я мог бы лучше». Но референдум — это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти», — пояснил он.

Кулеба полагает, что общенациональным голосованием получится сократить долю критиков условий соглашения: «Одно дело, когда все будут рвать страну вокруг того, что «мир плохой». Другое дело, когда отдельные группы будут пытаться это сделать. И вот референдум — это как раз переход от «все» к отдельным группам».

Если украинцы на референдуме отвергнут предложенный вариант соглашения, «значит воюем», считает экс-министр. В случае, если проект будет принят с небольшим перевесом, например 52% против 48%, это «хуже, но тоже допустимо». «Демократия так работает», — подчеркнул он.

Вместе с тем ратификация в Верховной раде обеспечит легитимизацию только до следующего электорального цикла, а после парламентских выборов новые власти Украины могут не признать мирное соглашение. «Легитимность будет хромать по той причине, что в момент, когда будут объявлены следующие парламентские выборы, новые политические силы умоют руки и скажут: «А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение», — предупредил Кулеба.

Диалог между Москвой и Киевом может возобновиться уже в следующем месяце, но переговорный процесс будет идти «вспышками», ожидает он. «Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — сказал бывший министр.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об оставлении Киевом контролируемой им части Донбасса. Украина настаивает на выводе российских войск из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.