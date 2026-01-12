 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки

Три дома были повреждены во время ночной атаки дронов в Севастополе
Военная операция на Украине
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В результате ночной атаки на Севастополь были повреждены несколько домов и машин. Также обломки дрона обнаружили на территории детского сада, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Так, два окна в двух многоквартирных жилых домах и стену фасада дома повредили в городе Балаклава, там же БПЛА повредили два автомобиля.

Также мелкие осколки дрона упали на территорию детского сада. Сотрудники экстренных служб собрали фрагменты аппарата, повреждений не зафиксировано.

«Никто из людей не пострадал», — добавил губернатор.

Общество

В течение минувшего вечера и ночи силы ПВО уничтожили над регионом четыре беспилотника, за этот период в Севастополе два раза объявляли воздушную тревогу.

Александра Озерова
