 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам

Сюжет
Радио РБК
Большинство обращающихся за помощью — люди в возрасте от 20 до 50 лет, 78% — женщины. Главврач «Кащенко» не советует заменять медиков ИИ-чатами, предупреждая, что сервисы деградируют и демонстрируют бредовые расстройства
Георгий Костюк
Георгий Костюк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бессонница, жалобы на давление и болевой синдром в области сердца, а также проблемы с пищеварением являются основными причинами обращения москвичей за помощью к психологам и психиатрам, рассказал Радио РБК главврач психиатрической больницы № 1 им. Алексеева (известна как «Кащенко») Георгий Костюк.

Число москвичей, которые нуждаются в помощи, растет кратно, говорит он. «Мы можем об этом судить по тому приросту продаж антидепрессантов, которые мы наблюдаем на рынке. Если мы посмотрим динамику, начиная хотя бы с 2020 года, то мы увидим, что ежегодно этот прирост составляет 15-20%», — указывает Костюк.

Он добавил, что 2/3 пациентов — люди в возрасте от 20 до 50 лет, 78% — женщины, которые «либо более внимательно к своему ментальному здоровью, либо более уязвимы».

«Надо понимать, что мы живем в очень энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией [...] Причин для фрустрации, для разочарований, для стрессов очень много. Да, и все эти процессы ускоряются. Особенно здесь важен информационный поток. Вторым, наверное, аспектом является то, что требования к качеству жизни тоже у людей возрастают. И когда что-то где-то не складывается, не получается, это причина для беспокойства, а беспокойство становится причиной развития очень большого количества вот этих расстройств», — говорит врач.

Костюк отметил, что существует дефицит специалистов, особенно психотерапевтов. Врач пояснил, что те, кто выпускаются из вузов, предпочитают сразу уходить в частную практику. По его словам, поток пациентов был бы больше, если бы было больше специалистов.

Тенденцию по использованию людьми ИИ-чатов в качестве психологической помощи Костюк не одобряет и считает, что лучше «дойти до человека». «Тем более, что происходит довольно быстрая деградация этих сервисов. Они галлюцинируют, у них есть бредовые расстройства», — подчеркивает врач.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Надежда Сережкина
Москва психологическая помощь психиатр Радио РБК
Материалы по теме
Риелторы предложили освидетельствовать продавцов жилья у психиатров
Общество
В России расширили перечень бесплатных медицинских услуг
Общество
Минздрав предложил разрешить врачам без аккредитации продолжить работу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 10:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 10:29
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки Политика, 10:23
Как изменилась десятка крупнейших застройщиков жилья России в 2025 году Недвижимость, 10:20
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 10:09
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Во сколько обходится владение электрокаром в России. Мы все посчитали Авто, 10:00
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае Политика, 09:56
В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
РАДИО
 Общество, 09:51
Смена массового найма на «золотой состав»: как бизнес борется с текучкойПодписка на РБК, 09:50
Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти» Политика, 09:49
Белый дым. Ученые назвали три главных фактора карьеры в компании Образование, 09:45
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа Политика, 09:38