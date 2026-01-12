В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам

Большинство обращающихся за помощью — люди в возрасте от 20 до 50 лет, 78% — женщины. Главврач «Кащенко» не советует заменять медиков ИИ-чатами, предупреждая, что сервисы деградируют и демонстрируют бредовые расстройства

Георгий Костюк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бессонница, жалобы на давление и болевой синдром в области сердца, а также проблемы с пищеварением являются основными причинами обращения москвичей за помощью к психологам и психиатрам, рассказал Радио РБК главврач психиатрической больницы № 1 им. Алексеева (известна как «Кащенко») Георгий Костюк.

Число москвичей, которые нуждаются в помощи, растет кратно, говорит он. «Мы можем об этом судить по тому приросту продаж антидепрессантов, которые мы наблюдаем на рынке. Если мы посмотрим динамику, начиная хотя бы с 2020 года, то мы увидим, что ежегодно этот прирост составляет 15-20%», — указывает Костюк.

Он добавил, что 2/3 пациентов — люди в возрасте от 20 до 50 лет, 78% — женщины, которые «либо более внимательно к своему ментальному здоровью, либо более уязвимы».

«Надо понимать, что мы живем в очень энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией [...] Причин для фрустрации, для разочарований, для стрессов очень много. Да, и все эти процессы ускоряются. Особенно здесь важен информационный поток. Вторым, наверное, аспектом является то, что требования к качеству жизни тоже у людей возрастают. И когда что-то где-то не складывается, не получается, это причина для беспокойства, а беспокойство становится причиной развития очень большого количества вот этих расстройств», — говорит врач.

Костюк отметил, что существует дефицит специалистов, особенно психотерапевтов. Врач пояснил, что те, кто выпускаются из вузов, предпочитают сразу уходить в частную практику. По его словам, поток пациентов был бы больше, если бы было больше специалистов.

Тенденцию по использованию людьми ИИ-чатов в качестве психологической помощи Костюк не одобряет и считает, что лучше «дойти до человека». «Тем более, что происходит довольно быстрая деградация этих сервисов. Они галлюцинируют, у них есть бредовые расстройства», — подчеркивает врач.