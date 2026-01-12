Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа
Маршрут президентского кортежа американского лидера Дональда Трампа пришлось изменить из-за «подозрительного предмета», найденного в аэропорту Флориды накануне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«В ходе предварительной проверки аэропорта Палм-Бич сотрудники Секретной службы обнаружили подозрительный объект. Потребовалось дальнейшее расследование, и маршрут президентского кортежа был скорректирован соответствующим образом», — сказала она. Слова Левитт передает Fox News.
Пресс-секретарь не уточнила, о каком именно предмете идет речь.
В июле 2024 года Секретная служба США усилила меры безопасности Трампа после покушения, совершенного во время предвыборного митинга.
В октябре служба безопасности обнаружила охотничью вышку недалеко от международного аэропорта Палм-Бич, с которой открывался вид на место выхода Трампа из самолета Air Force One. Однако возле нее никого не заметили.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков