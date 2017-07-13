Фейерверк запустят в производство

«Ростех» собирается конкурировать с китайцами на рынке пиротехники

«Ростех» инвестирует сотни миллионов рублей в развитие производства фейерверков на трех своих предприятиях. Для конкуренции с китайцами понадобится еще и административный ресурс, предупреждают участники рынка

Международный фестиваль фейерверков «Ростех». 23 июля 2016 года (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

​Взрывные инвестиции

Госкорпорация «Ростех» направит «сотни миллионов рублей» на развитие крупнейшего производителя и поставщика фейерверков для Минобороны — НИИ прикладной химии (НИИПХ), сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Деньги также будут вложены в развитие производства фейерверков в ЧПО им. Чапаева и на Краснозаводском химическом заводе. Общий объем инвестиций в «Ростехе» называть отказались, лишь отметив, что на первоначальном этапе планируется потратить 200 млн руб. Инвестиции, говорят в госкорпорации, пойдут на модернизацию производства.

Сейчас, как отмечают в «Ростехе», производит и продает фейерверки только НИИПХ, хотя такие возможности есть у всех трех предприятий.

По оценкам «Ростеха», НИИПХ зарабатывает около 330 млн руб. в год. От 82 млн до 132 млн руб. из этой суммы — это деньги, полученные благодаря поставкам Минобороны. «Остальное — это средства от продаж фейерверков частными компаниями, у которых есть лицензии Минпромторга на их запуск», — пояснили в госкорпорации.

Пиротехнические изделия по уровню опасности делятся на пять типов: от первого класса (хлопушки, бенгальские огни) до профессиональных фейерверков четвертого и пятого классов. По данным Росстата, в 2016 году оборот торговли пиротехническими средствами составил 4 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты — гендиректор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов — оценили оборот российского рынка фейерверков еще выше — в 5 млрд руб.

В «Ростехе» рассчитывают, что к 2025 году общий доход трех предприятий от поставок разного вида фейерверков составит 2,5 млрд руб. в год. Это половина объема всего российского рынка, более 90% которого сегодня занимают китайские компании. «Каких-то крупнейших китайских игроков выделить нельзя. Производство фейерверков там — это средний и малый бизнес, — говорит Воробьев. — Всего в Китае около 4 тыс. компаний по их производству и продаже. В основном они базируются в провинциях Хунань и Цзянси».

Одновременно с расширением присутствия на российском рынке «Ростех» намерена выйти и на зарубежный рынок, в частности в Европу. «Европейский рынок привлекателен, он в несколько раз больше российского. В частности, объем только польского рынка фейерверков сопоставим с российским, а немецкий больше в четыре-пять раз, то есть оценивается в 20–25 млрд руб., делится оценками гендиректор компании «Большой праздник» и вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин. Эти оценки подтверждает и Воробьев.

В НИИПХ планы о развитии фейерверочного бизнеса комментировать не стали. Телефоны ЧПО им. Чапаева и Краснозаводского химзавода не отвечают.

Чем еще занимаются производители фейерверков из «Ростеха» НИИПХ, ЧПО им. Чапаева и Краснозаводский химзавод в июне 2017 года были выведены из состава концерна «Техмаш», напрямую подчинены «Ростеху» и отнесены к кластеру вооружений. У ФНПЦ «НИИ прикладной химии» более десятка направлений видов деятельности — от производства взрывчатых веществ и стекловолокна до пиротехнической продукции военного и гражданского назначения. Число сотрудников — около 1,5 тыс. человек, говорится на сайте НИИПХ. Выручка предприятия по итогам 2015 года составила около 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 295 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Стоимость чистых активов ФНПЦ «НИИ прикладной химии» на конец 2015 года составляла около 3,1 млн руб., указано на сайте самой компании. Основной вид деятельности ЧПО им. Чапаева — производство оружия и боеприпасов (около 40% от всего производства). Предприятие также изготавливает мячи, резиновые изделия для судостроительной и нефтегазодобывающей отраслей и фейерверки. Выручка предприятия за 2015 год составила 3 млрд руб., а чистая прибыль — 278 млн руб., сказано в годовом отчете. Там же указано, что штатная численность работников — более 2,5 тыс. человек. Производство пиротехники (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС) Краснозаводский химический завод — это производитель охотничьих и спортивных патронов, разработчик и изготовитель фейерверков и салютов, сказано на сайте компании. Выручка по итогам 2016 года — около 2,1 млрд руб., чистая прибыль — более 400 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». В сентябре 2016 года Владимир Путин поручил увеличить гражданскую составляющую на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Одна из причин — снижение объемов военно-технического сотрудничества из-за уменьшения количества закупок со стороны Индии, Китая и Алжира. В июне 2017 года по этим причинам, в частности, был реорганизован входящий в «Ростех» концерн «Техмаш». Из него вывели 17 предприятий, а на базе концерна сформировали два дивизиона — боеприпасов и спецхимии, сказано на сайте «Ростеха». Они наравне с другими предприятиями входят в кластер вооружений.

Конкуренция с китайцами

И в Европе, и в России основную долю рынка занимают китайские производители. Конкурировать с ними практически нереально, считает Самошин, поскольку Китай сильно выигрывает в цене за счет дешевого производства. «Из-за того что в Китае жарко, все происходит под открытым небом. В России продукт сушится искусственным путем — в сушильных камерах. А для этого потребляется дополнительное электричество», — объясняет эксперт. Кроме того, китайские производители в последнее время улучшили качество продукции и взялись за ее перелицензирование, добавляет он.

Выход на европейский рынок для «Ростеха» осложнится и санкциями, введенными в отношении госкорпорации в 2014 году. Дополнительные трудности могут возникнуть и потому, что российская продукция в Европе неизвестна. «Поэтому помимо модернизации производства и возобновления старых технологий «Ростеху» придется вкладываться и в продвижение своей продукции», — резюмирует Самошин.

Увеличить свою долю на российском рынке «Ростех» без вмешательства правительства не сможет, считает Худалов. Госкорпорация, скорее всего, будет настаивать на ужесточении сертифицирования продукции, которое усложнит китайцам доступ на российский рынок, предполагает он.​

«Задушить рынок регулированием несложно: надо вводить новые технические нормы и условия по выбросу вредных веществ. Понятно, что основная часть [китайских компаний] под эти условия не попадет и автоматом уйдет из России», — заключил Худалов.

Окно в Европу

Выйти за рубеж можно будет только в случае увеличения производства профессиональных фейерверков (пиротехника четвертого и пятого классов), в которых заинтересована Европа, отметил Воробьев. «Это сценические фейерверки и салюты, а также шары для фейерверочных показов, которые может приобрести и использовать только специалист и обладатель специальных лицензий», — объясняет Воробьев. По его словам, экспорт из Китая в Европу таких изделий затруднен, так как они считаются взрывоопасными. Европейцы делают такую пиротехнику сами, однако этот продукт получается в пять раз дороже того, что предлагают китайцы, добавил Воробьев.

«Российская продукция должна быть немного дороже китайской, но гораздо дешевле европейской, — согласен старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. — Ослабление рубля сделало российские товары более конкурентоспособными, и это может помочь выходу предприятий «Ростеха» на европейский рынок».