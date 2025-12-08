Bloomberg узнал, что Россия отправила в Китай СПГ вопреки санкциям
Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с попавшего под санкции СПГ-терминала, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов и сведения сети London Stock Exchange Group (LSEG).
Это первая известная поставка в Китай с момента введения американских ограничений против завода, отмечают агентства. Терминал попал в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в январе.
В конце августа поставлять топливо в Бэйхай начал «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, который также находится под санкциями США, пишет Reuters. Агентство сообщало со ссылкой на источники, что компания снизила цены на свой сжиженный природный газ для Китая на 30–40%.
Как пишет Bloomberg, общий объем экспорта российского СПГ в Китай, включая поставки с заводов, не попавших под санкции, вырос примерно на 14% с сентября по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пекин, который не признает односторонние санкции, в последние месяцы нарастил закупки российского топлива, что способствует укреплению энергетических связей между двумя странами, отмечает агентство.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев в октябре сообщил, что Россия намерена увеличить экспорт сжиженного газа в Китай, а главными поставщиками должны выступить заводы «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2». Власти России считают санкции незаконными.
