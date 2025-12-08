Два хоккеиста «Динамо» попали в число лучших игроков недели в КХЛ

Гусев и Моторыгин из «Динамо» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

В число лучших игроков недели вошли форвард Гусев и вратарь Моторыгин из «Динамо», защитник «Авангарда» Шарипзянов и 18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Жаровский

Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин и его одноклубник, нападающий Никита Гусев стали лучшими игроками в своих амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Моторыгин выиграл все четыре матча, а против нижегородского «Торпедо» (4:0) и череповецкой «Северстали» (1:0 после овертайма) сыграл на ноль. Его сухая серия в 252 минуты и 4 секунды стала четвертой в истории КХЛ.

У Гусева четыре гола и шесть передач в четырех матчах недели, при этом в игре с челябинским «Трактором» (8:4) он набрал шесть очков, повторив рекорд лиги.

Среди защитников лучшим признали капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова — у него два гола и три передачи в двух матчах. Он побил рекорд Кевина Даллмэна, которого признавали лучшим защитником недели девять раз.

Лучшим новичком стал 18-летний форвард Александр Жаровский из уфимского «Салавата Юлаева», он забросил шайбу и сделал четыре передачи в четырех играх.

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» и «Салават Юлаев» — соответственно третье и восьмое места в Восточной конференции.