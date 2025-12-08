Два хоккеиста «Динамо» попали в число лучших игроков недели в КХЛ
Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин и его одноклубник, нападающий Никита Гусев стали лучшими игроками в своих амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Моторыгин выиграл все четыре матча, а против нижегородского «Торпедо» (4:0) и череповецкой «Северстали» (1:0 после овертайма) сыграл на ноль. Его сухая серия в 252 минуты и 4 секунды стала четвертой в истории КХЛ.
У Гусева четыре гола и шесть передач в четырех матчах недели, при этом в игре с челябинским «Трактором» (8:4) он набрал шесть очков, повторив рекорд лиги.
Среди защитников лучшим признали капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова — у него два гола и три передачи в двух матчах. Он побил рекорд Кевина Даллмэна, которого признавали лучшим защитником недели девять раз.
Лучшим новичком стал 18-летний форвард Александр Жаровский из уфимского «Салавата Юлаева», он забросил шайбу и сделал четыре передачи в четырех играх.
«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» и «Салават Юлаев» — соответственно третье и восьмое места в Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили