Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5 x 4,2 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,12 x 3,65 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,45 x 3,9 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,27 x 5,9 2 10,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,13 x 12 2 12 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Два хоккеиста «Динамо» попали в число лучших игроков недели в КХЛ

Гусев и Моторыгин из «Динамо» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
В число лучших игроков недели вошли форвард Гусев и вратарь Моторыгин из «Динамо», защитник «Авангарда» Шарипзянов и 18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Жаровский
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин и его одноклубник, нападающий Никита Гусев стали лучшими игроками в своих амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Моторыгин выиграл все четыре матча, а против нижегородского «Торпедо» (4:0) и череповецкой «Северстали» (1:0 после овертайма) сыграл на ноль. Его сухая серия в 252 минуты и 4 секунды стала четвертой в истории КХЛ.

У Гусева четыре гола и шесть передач в четырех матчах недели, при этом в игре с челябинским «Трактором» (8:4) он набрал шесть очков, повторив рекорд лиги.

Гусев повторил рекорд КХЛ в победном матче «Динамо» с «Трактором»
Спорт
Никита Гусев

Среди защитников лучшим признали капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова — у него два гола и три передачи в двух матчах. Он побил рекорд Кевина Даллмэна, которого признавали лучшим защитником недели девять раз.

Лучшим новичком стал 18-летний форвард Александр Жаровский из уфимского «Салавата Юлаева», он забросил шайбу и сделал четыре передачи в четырех играх.

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» и «Салават Юлаев» — соответственно третье и восьмое места в Восточной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Авангард ХК Салават Юлаев Никита Гусев
