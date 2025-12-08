Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Червоное в ДНР. В Запорожской области под контроль российской армии перешла Новоданиловка.
Червоное — село на южном берегу реки Грузская между Часовым Яром и Константиновкой.
Новоданиловка — населенный пункт к юго-востоку от города Орехов в Запорожской области.
На различных участках в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка, Алексеевка, Старый Салтов, Старица, Вильча, Лиман;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Брусовка, Александровка, Яровая, Дробышево;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское, Константиновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Сергеевка, Вольное, Гришино, Родинское, Удачное, Торецкое, Белицкое, Новопавловка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Андреевка. Гуляйполе, Риздвянка, Доброполье, Терноватое, Прилуки;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка, Никольское.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, зенитный ракетный комплекс.
