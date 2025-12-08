 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ВС признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией

Верховный суд признал «Съезд народных депутатов» террористической организацией
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, KDL, признана нежелательной организацией) и запретил ее в России, сообщили РБК в пресс-службе ВС. Решение принял судья Олег Нефедов. Генпрокуратура, которая обратилась в суд с соответствующим иском, подтвердила вердикт.

«Удовлетворен иск о признании польской незарегистрированной организации Kongres Deputowanych Ludowych («Съезд народных депутатов») террористической и запрете ее деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году по инициативе экс-депутат Госдумы Ильи Пономарева (включен Минюстом в реестр иноагентов). Генпрокуратура, объясняя решение о признании этой организации нежелательной, поясняла, что она «добивается насильственного захвата власти в стране, а также «исполнения функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти». Кроме того, по данным ведомства, участники «Съезда» из числа бывших депутатов «отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами».

ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть
Политика
Илья Пономарев

Сам Пономарев в России заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о фейках про армию и оправдании терроризма. Кроме того, как сообщала ФСБ, против него возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти. В ведомстве отмечали, что с 2022 по 2024 год «Съезд» провел семь сессий, на которых были приняты «более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.».

Материал дополняется

Валерия Доброва, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Илья Пономарев Генпрокуратура террористическая организация
