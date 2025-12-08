В ДНР вынесли приговор пытавшим и убившим добровольца из США военным

До 12 лет колонии дали российским военнослужащим, пытавшим и убившим корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Военный суд в Донецке рассматривал дело больше года

Рассел Бентли (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Донецкий гарнизонный военный суд 8 декабря огласил приговор по делу об убийстве добровольца из США и военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Заместитель председателя суда Вячеслав Мигда признал четырех военнослужащих 5-й мотострелковой бригады виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК), групповом надругательстве над его телом (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК) и укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

Спустя год закрытого судебного разбирательства по совокупности преступлений майору Виталию Вансяцкому, капитану Владимиру Бажину и старшим лейтенантам Владиславу Агальцеву и Андрею Иорданову назначено соответственно 12, 1,5, 11 и 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил РБК адвокат потерпевшей стороны Андрей Заявьялов.

Как рассказывали РБК источники, знакомые с ходом судебного процесса по этому делу, в ходе прений сторон прокурор запросил для Вансяцкого 15 лет лишения свободы, для Агальцева — 14 лет, для Иорданова — 13 лет, а для Бажина — 1,5 года.

Суд установил, что 8 апреля 2024 года в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к добровольцу из США физическое насилие и пытки, которые впоследствии привели к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом убитого. На следующий день, 9 апреля, по указанию майора Виталия Вансяцкого капитан Владимир Бажин, служивший в той же части, переместил останки корреспондента, чтобы скрыть факт совершения преступления.

О пропаже связи с военным корреспондентом СМИ сообщили 10 апреля 2024 года. Спустя несколько дней супруга журналиста Людмила Бентли рассказывала проекту WarGonzo, что муж исчез после выезда в Петровский район Донецка, куда он направился снимать последствия обстрела украинскими войсками. По ее словам, 8 апреля супруги находились в здании местного исполкома. Когда начались новые «прилеты» и появилась информация о попадании снаряда в частный сектор возле автобазы, Бентли решил поехать на место, чтобы помочь пострадавшим, оставив жену у исполкома. Поскольку супругам предстояло позже оформить документы, она запомнила время его отъезда — около 16:15.

Она говорила, что до шести вечера ожидала мужа без тревоги, зная его привычку погружаться в помощь людям. Из-за продолжающихся обстрелов она смогла выехать лишь после относительного затишья и у станции техобслуживания обнаружила белую «Ниву» мужа. Машина, по словам жены Бентли, выглядела обычно, однако на передней панели она увидела разбитый телефон журналиста, позднее эксперты признали повреждение результатом внешнего воздействия.

Она также говорила, что при себе у мужа были паспорт с донецкой пропиской, пистолет Макарова с разрешением, банковские карты и портмоне с военным билетом. У станции она разговорила мужчину, который утверждал, что слышал, как кого-то «скручивали» и характерные выражения, похожие на те, что часто употреблял Бентли. Уже 15 апреля Людмила Бентли заявила, что ее супруг был «жестко задержан» и «незаконно удерживался» военнослужащими — танкистами 5-й бригады.

После заявлений вдовы военные следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти Бентли. В сентябре 2024 года Следственный комитет завершил расследование и обнародовал имена арестованнных военнослужащих. Трое из них находятся под стражей в донецком следственном изоляторе. 28 мая 2024 года один из фигурантов — Андрей Иорданов — во время следственного эксперимента скрылся, воспользовавшись появлением беспилотника, однако 1 июня был вновь задержан в Донецке.

Рассел Боннер Бентли III родился в 1960 году в Хайленд-парке, районе Далласа (штат Техас). В декабре 2014 года он прибыл в Донецк как доброволец и вступил в батальон «Восток». Около полугода воевал под позывным Техас в составе боевой группы «Суть времени», участвовал в боях за аэропорт Донецка, Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. В 2015 году он занялся гуманитарной деятельностью и работал корреспондентом агентства Sputnik.