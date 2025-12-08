В Думе предложили снимать сделки с жильем на видео при нотариусе

Фото: Андрей Любимов / РБК

К оформлению сделок с недвижимостью с участием граждан следует в обязательном порядке привлекать нотариусов, заявил председатель комитата Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Необходима нотариальная оформленность сделок с участием граждан», — сказал депутат на заседании комитета. Он также предложил ввести законодательное обязательство фиксировать на видео такие сделки: для граждан старше 65 лет в обязательном порядке, для остальных — добровольно.

«[Необходимо] предусмотреть <...> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделки», — уточнил Крашенинников.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин призвал профильные комитеты Госдумы не «стоять в стороне» от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья после истории с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Летом 2024 года артистка продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, затем через суд добилась признания сделки недействительной и права собственности на квартиру. Суды также не обязали Долину вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

Случай с Долиной породил новый вид квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий.

2 декабря Верховный суд (ВС) получил жалобу защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций и назначил заседание по этому делу на 16 декабря.