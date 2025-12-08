 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Думе предложили снимать сделки с жильем на видео при нотариусе

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

К оформлению сделок с недвижимостью с участием граждан следует в обязательном порядке привлекать нотариусов, заявил председатель комитата Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Необходима нотариальная оформленность сделок с участием граждан», — сказал депутат на заседании комитета. Он также предложил ввести законодательное обязательство фиксировать на видео такие сделки: для граждан старше 65 лет в обязательном порядке, для остальных — добровольно.

«[Необходимо] предусмотреть <...> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделки», — уточнил Крашенинников.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин призвал профильные комитеты Госдумы не «стоять в стороне» от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья после истории с квартирой певицы Ларисы Долиной.

В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Летом 2024 года артистка продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, затем через суд добилась признания сделки недействительной и права собственности на квартиру. Суды также не обязали Долину вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

Случай с Долиной породил новый вид квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий.

2 декабря Верховный суд (ВС) получил жалобу защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций и назначил заседание по этому делу на 16 декабря.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Госдума Павел Крашенинников Вячеслав Володин Лариса Долина Недвижимость мошенники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
