Мединский сообщил о возвращении Союзу писателей ЦДЛ и Дома Ростовых
На открывшемся в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) внеочередном съезде Союза писателей России его председатель и первый секретарь Владимир Мединский сообщил об исполнении поручения президента Владимира Путина и начале передачи союзу нескольких объектов недвижимости.
По словам Мединского, Союз писателей приступил к управлению ЦДЛ, также союзу был возвращен «легендарный дом Ростовых», книжная лавка писателей на Кузнецом мосту, запущена передача издательства «Художественная литература». «Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино», — сказал Мединский, возглавивший союз в феврале этого года.
По его словам, здание союза на Комсомольском проспекте также было возвращено в полном объеме. В нем воссоздаются мемориальные кабинеты писателей Юрия Бондарева, Михаила Шолохова, Сергея Михалкова.
Бывший министр образования Украины, член Союза писателей Дмитрий Табачник сообщил, что возглавляемая им делегация из Крыма «привезла хорошую новость» — в предпоследний день ноября Совет министров Крыма решил передать весь комплекс дома творчества писателей в Коктебеле, порядка 40 объектов, «минуя схему Росимущества», в безвозмездное пользование Союза писателей.
Внеочередной съезд открылся с вноса на сцену флагов Российской Федерации, Союза писателей России и Союза писателей СССР. По словам ответственного секретаря союза Николая Иванова, флаг Союза писателей СССР впервые за 34 года вернулся на сцену.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили