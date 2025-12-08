 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мединский сообщил о возвращении Союзу писателей ЦДЛ и Дома Ростовых

На съезде Союза писателей Владимир Мединский сообщил о возращении союзу лавки писателей на Кузнецком мосту, издательства «Художественная литература». «Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино», — сказал он
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На открывшемся в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) внеочередном съезде Союза писателей России его председатель и первый секретарь Владимир Мединский сообщил об исполнении поручения президента Владимира Путина и начале передачи союзу нескольких объектов недвижимости.

По словам Мединского, Союз писателей приступил к управлению ЦДЛ, также союзу был возвращен «легендарный дом Ростовых», книжная лавка писателей на Кузнецом мосту, запущена передача издательства «Художественная литература». «Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино», — сказал Мединский, возглавивший союз в феврале этого года.

По его словам, здание союза на Комсомольском проспекте также было возвращено в полном объеме. В нем воссоздаются мемориальные кабинеты писателей Юрия Бондарева, Михаила Шолохова, Сергея Михалкова.

Бывший министр образования Украины, член Союза писателей Дмитрий Табачник сообщил, что возглавляемая им делегация из Крыма «привезла хорошую новость» — в предпоследний день ноября Совет министров Крыма решил передать весь комплекс дома творчества писателей в Коктебеле, порядка 40 объектов, «минуя схему Росимущества», в безвозмездное пользование Союза писателей.

Внеочередной съезд открылся с вноса на сцену флагов Российской Федерации, Союза писателей России и Союза писателей СССР. По словам ответственного секретаря союза Николая Иванова, флаг Союза писателей СССР впервые за 34 года вернулся на сцену.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Союз писателей России Владимир Мединский литература Москва издательство художественная литература Крым Коктебель Дмитрий Табачник Переделкино ЦДЛ Недвижимость ...
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Писатель Драгунский — РБК: люди устали от инфопотока и выбирают ретро
Общество
В Союзе писателей представили комикс о Сталине
Общество
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:15
Прокурор запросил почти два года колонии для Ильи Яшина Общество, 13:35
В Кремле ответили на вопрос о расхождении мнений в Киеве по мирному плану Политика, 13:34
Криптобиржа Bybit займется продвижением конкурента стейблкоина USDT Крипто, 13:34
Минэк и Минтруд предложили увеличить лимит сверхурочной работы вдвое Экономика, 13:31
Как выглядит реализованный «Спектрумом» пассажирский терминал в Ижевске РБК Компании, 13:30
Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины Политика, 13:30
Женщине дали четыре года тюрьмы за шантаж капитана сборной Южной Кореи Спорт, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль увидел в новой стратегии США перспективу для реставрации отношений Политика, 13:27
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада Политика, 13:21
Скончался народный артист России Владимир Сулимов Общество, 13:18
Daily Mail рассказала, как пьяный зенитчик чуть не сбил самолет Тэтчер Политика, 13:09
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Ла Скала открыла новый сезон премьерой оперы Шостаковича. Видео Общество, 13:05