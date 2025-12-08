Мединский сообщил о возвращении Союзу писателей ЦДЛ и Дома Ростовых

На съезде Союза писателей Владимир Мединский сообщил о возращении союзу лавки писателей на Кузнецком мосту, издательства «Художественная литература». «Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино», — сказал он

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На открывшемся в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) внеочередном съезде Союза писателей России его председатель и первый секретарь Владимир Мединский сообщил об исполнении поручения президента Владимира Путина и начале передачи союзу нескольких объектов недвижимости.

По словам Мединского, Союз писателей приступил к управлению ЦДЛ, также союзу был возвращен «легендарный дом Ростовых», книжная лавка писателей на Кузнецом мосту, запущена передача издательства «Художественная литература». «Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино», — сказал Мединский, возглавивший союз в феврале этого года.

По его словам, здание союза на Комсомольском проспекте также было возвращено в полном объеме. В нем воссоздаются мемориальные кабинеты писателей Юрия Бондарева, Михаила Шолохова, Сергея Михалкова.

Бывший министр образования Украины, член Союза писателей Дмитрий Табачник сообщил, что возглавляемая им делегация из Крыма «привезла хорошую новость» — в предпоследний день ноября Совет министров Крыма решил передать весь комплекс дома творчества писателей в Коктебеле, порядка 40 объектов, «минуя схему Росимущества», в безвозмездное пользование Союза писателей.

Внеочередной съезд открылся с вноса на сцену флагов Российской Федерации, Союза писателей России и Союза писателей СССР. По словам ответственного секретаря союза Николая Иванова, флаг Союза писателей СССР впервые за 34 года вернулся на сцену.