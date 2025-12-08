 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Коллегия разрешила завести уголовные дела на пять судей Ростова-на-Дону

ВККС на внеочередном заседании разрешила завести уголовные дела на пятерых судей Советского района Ростова-на-Дону по подозрению в коррупции. Судьи были с этим не согласны
Александр&nbsp;Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Высшая квалификационная коллегия судей в понедельник, 8 декабря, на внеочередном заседании рассмотрела представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и разрешила завести уголовные дела на пятерых судей Советского районного суда Ростова-на-Дону.

Бывшая председатель Советского райсуда в отставке Елена Коблева, судьи в отставке Олег Батальщиков и Наталия Цмакалова, а также действующий судья Артур Маслов подозреваются в получении взяток в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе и в крупном размере, вынесении неправосудного приговора и воспрепятствовании осуществления приговора и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения. Кроме того, мировая судья в отставке Эльмира Пономарева подозревается в даче взятки в особо крупном размере.

Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова
Политика
Михаил Птицын

Следственные материалы на судей зачитывали представители ВВКС. Так, в ходе проверки следствие определило, что бывшая председатель ростовского суда стала организатором и координатором преступной группы, в которую вошли ее коллеги Цмакалова, Батальщиков и Маслов. По данным СК, судьи получали взятки и по согласию с Коблевой выносили решения в пользу взяткодателей.

Так, благодаря аудиовизуальному контролю в служебном кабинете Коблевой было установлено, что в 2021–2022 годах она получила более 800 тыс. руб. для вынесения решений в пользу взяткодателей по административным, гражданским и уголовным делам, а также два миллиона за помощь в назначении Пономаревой на должность мирового судьи. Более того, она использовала свое служебное положение, чтобы требовать от своих подчиненных выносить более мягкие решения в нескольких случаях.

Представитель бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону просил ВККС отказать СК, заявив, что анализ материалов дела не содержит достаточных оснований, а уголовное преследование обусловлено позицией Елены Коблевой при вынесении решений.

Судья в отставке Олег Батальщиков подозревается в получении взяток за вынесение решений в пользу взяткодателей по уголовному делу и двум административным делам. На заседание он не явился, но просил ВККС отказать в рассмотрении дела и заявил, что отрицает свою причастность к преступлениям.

Действующий судья Советского райсуда Ростова-на-Дону Артур Маслов участвовал во внеочередном заседании по видеосвязи. Маслов заявил, что не согласен с представлением председателя СК Бастрыкина о возбуждении против него уголовного дела, назвав все обвинения голословными и необоснованными.

Следствие утверждает, что Коблева передала Маслову 300 тыс. руб., в результате чего он вынес приговор, назначив условное наказание виновному в преступлении с наличием непогашенной судимости. Впоследствии апелляционный суд отменил этот приговор и преступник был отправлен в колонию строгого режима как рецидивист.

Представитель Маслова объяснил Высшей квалификационной коллегии судей, что факт передачи денежных средств Маслову в доказательствах не зафиксирован и основан на предположениях. Он заявил, что в конверте, который Коблева передала Маслову, был сертификат в спа в подарок для его матери.

Также ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мировой судьи в отставке Эльмиры Пономаревой, которая была извещена о внеочередном заседании, но просила рассмотреть представление в ее отсутствие. По версии следствия, 29 декабря 2021 года Пономарева в служебном кабинете экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой передала ей взятку в размере 2 млн руб. за содействие в назначении на должность.

Кроме того, уголовное дело разрешено возбудить в отношении судьи в отставке Наталии Цмакаловой. Следствие подозревает Цмакалову в пяти эпизодах получения взятки от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в составе организованной группы. Представитель Цмакаловой Саакян попросила коллегию отказать в рассмотрении, связав уголовное преследование с тем, что в ходе проверки она попала на видеозаписи по уголовному делу своей начальницы Коблевой. По словам Саакян, Цмакалова лишь советовалась с более опытной коллегой и подозрение в совершении Цмакаловой преступлений основано на предположениях.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Высшая квалификационная коллегия судей неприкосновенность Александр Бастрыкин судьи коррупция преступления
