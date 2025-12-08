Суперкомпьютер назвал двух главных претендентов на чемпионство в РПЛ
Ушедший на зимний перерыв лидером турнирной таблицы «Краснодар» является главным претендентом на итоговую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
После 18 туров «Краснодар» опережает на одно очко «Зенит» и на три — «Локомотив».
Шансы «Краснодара» защитить титул оцениваются в 40,4%, вероятность чемпионства «Зенита» — в 39%, «Локомотива» — в 10,8%, ЦСКА — в 8,8%, «Балтики» и «Спартака» — менее чем в 1%.
Основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Сочи» (64,2% с последнего места) и «Оренбург» (35,4% c предпоследнего и 19,4% c последнего).
