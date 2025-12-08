 Перейти к основному контенту
Суперкомпьютер назвал двух главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta: «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство
Шансы «Краснодара» защитить титул после 18 туров превышают 40%, вероятность итоговой победы «Зенита» — 39%
Капитан &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

Ушедший на зимний перерыв лидером турнирной таблицы «Краснодар» является главным претендентом на итоговую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

После 18 туров «Краснодар» опережает на одно очко «Зенит» и на три — «Локомотив».

Шансы «Краснодара» защитить титул оцениваются в 40,4%, вероятность чемпионства «Зенита» — в 39%, «Локомотива» — в 10,8%, ЦСКА — в 8,8%, «Балтики» и «Спартака» — менее чем в 1%.

Фото: Opta Sports
Фото: Opta Sports

«Краснодар» победил ЦСКА и третий раз подряд завершил год лидером РПЛ
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Сочи» (64,2% с последнего места) и «Оренбург» (35,4% c предпоследнего и 19,4% c последнего).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Opta ФК Зенит ФК Краснодар
